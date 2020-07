Preminula voljena britanska pjevačica, samo nekoliko dana nakon najave debitantskog albuma

Denise Johnson, pjevačica iz Manchestera koja se proslavila kao back vokal grupe Primal Scream na albumu pod nazivom Screamadelica iz 1991. godine, umrla je u dobi od 53 godine, piše The Guardian.

Tužne vijesti u ponedjeljak je na Twitteru potvrdio prijatelj. Njezin uzrok smrti još nije objavljen.

Njezini vokali predstavljeni su u dvije najpoznatije pjesme Primal Screama, 'Loaded' i 'Don’t Fight It, Feel It'. Denise je s bendom nastupala pet godina, od 1990 do 1995.

Mnogi iz glazbene idustrije počeli su objavljivati svoje pozdrave od poznate pjevačice, uključujući Stephena Morrisa iz Joy Divisiona, koji je napisao: "Šokiran sam i slomljen viješću o smrti Denise Johnson. Apsolutno prelijepa dama. Počivaj u miru Denise".

Indie bend 'The Doves' dodao je: "Svi smo slomljeni viješću da je naša stara prijateljica i predivna osoba Denise Johnson preminula. Kakav gubitak za mnoge koji su je voljeli".

Denise je preminula samo nekoliko dana nakon što je objavila da će njezin debitantski akustični album pod nazivom 'Where Does It Go' izaći 25. rujna.