Preminula pjevačica koju su Britanci obožavali, njena pjesma dizala im je moral tijekom pandemije

Dama Very Lynn, jedna od najomiljenijih britanskih pjevačica, preminula je danas u 104. godini života. Počela je nastupati 1935. godine, no vrhunac karijere dostigla je za vrijeme Drugog svjetskog rata kada je dobila nadimak "The Forces' Sweetheart".

Osim po magičnom glasu Vera Lynn u kolektivnoj svijesti Britanaca ostat će upamćena po dizanju morala britanskim trupama na ratištu.

Često ih je obilazila i pjevala im uživo, a pjesme 'We'll Meet Again' i 'The White Cliffs of Dover' davale su snagu vojnicima.

Kraljica Elizabeta II. nedavno je riječi pjesme koristila i u panedmiji koronavirusa, kako bi dodatno dizala moral svojim građanima.

Inače, Vera Lynn je mlađoj generaciji poznata kroz pjesmu "Vera" s albuma The Wall, Pink Floyda. Tekst pjesme odnosi se na njezinu pjesmu "We'll Meet Again", koja je također poznata iz završne scene Kubricovog filma "Dr. Strangelove ili: Kako sam naučio ne brinuti i zavolio bombu".

Vera Lynn se na britanskoj top listi albuma posljednji put pojavila prije šest godina, a nakon objave njene smrti ponovno je porasla potražnja za njenim pjesmama, pa bis e vrlo lako mogla ponovno naći na top-listama.