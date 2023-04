Preminio sin jednog od najvećih soul pjevača svih vremena, i sam je bio glazbenik

Otis Redding III, sin i imenjak proslavljenog soul pjevača iz 1960-ih, koji , preminuo je u utorak u američkom Maconu. Imao je 59 godina.

- Teška srca obitelj Otisa Reddinga III potvrđuje da je sinoć izgubio bitku s rakom, objavila je njegova sestra Karla Redding-Andrews u izjavi objavljenoj na Facebook stranici Zaklade Otis Redding, obiteljske dobrotvorne organizacije. Redding je imao samo 3 godine kada je njegov otac poginuo, zajedno s nekoliko članova njegovog benda, u zrakoplovnoj nesreći 10. prosinca 1967., u blizini Madisona. Otis Redding III i njegov brat Dexter, zajedno s rođakom Markom Lockettom, osnovali su funk bend Reddings, koji je 1980-ih snimio šest albuma. Otis je bio gitarist grupe; Dexter je svirao bas i pjevao, Lockett je svirao klavijature.

Bend je postigao određeni uspjeh na Billboardovoj ljestvici: singl “Remote Control” dosegao je 6. mjesto na Hot Soul Singles ljestvici i 89. mjesto na Hot 100 1980. Posljednji album grupe, nazvan jednostavno “The Reddings”, koji je sadržavao hit singl "Call the Law" dosegnuo je 88. mjesto Billboardove ljestvice albuma 1988.

Braća Redding nikada se nisu približila uspjehu svog oca, ali je Otis Redding III ipak nastavio s nastupima. Kad ga je soul pjevač Eddie Floyd angažirao kao gitarista za europsku turneju, Redding se osjećao ugodno pjevajući “(Sittin' on) the Dock of Bay” i druge pjesme koje je proslavio njegov otac, rekao je američke medije.

- Možeš svirati gitaru sa mnom, ali ćeš morati otpjevati nekoliko tatinih pjesama’,” prisjetio se Redding Floydovih riječi. “Pomislio sam, ha? Ja ne pjevam, znaš. A on je rekao: ‘Pa, večeras ćeš sa mnom pjevati “Dock of Bay”. Nakon toga je nastavio je uživo izvoditi očeve pjesme.

Rekao je da je zahvalan za očevu ostavštinu čak i ako je zasjenila njegove vlastite napore u stvaranju glazbe.

"Idem naprijed i radim ono što ljudi žele, i živim s tim", rekao je, dodajući, "ne stavljam se psihički pod bilo kakav pritisak da idem moliti za diskografske ugovore."

