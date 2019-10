Prava prevarantica s Wall Streeta: Pljačkala i drogirala muškarce, ali sada ima vlastiti biznis!

Prošli mjesec u kina je stigao dugoočekivani film “Prevarantice s Wall Streeta” u kojem Jennifer Lopez tumači glavni lik Ramonu, a šuška se da će zbog uloge pasti i nominacija za Oscar.

Naime, iza lika Ramone, prema The Cutu, krije se robinhudovska striptizeta Samantha Barbash. Ona, među ostalim, sada namjerava tužiti producente filma i susresti se s njima na sudu jer, kako kaže, nikad nije dobila pravednu financijsku kompenzaciju. Film dominira u prodaji ulaznica na kinoblagajnama, a američkim medijima Samantha tvrdi da se Ramonina životna priča dobrim dijelom temelji na njezinoj biografiji i da zato ima pravo na naknadu. Svjetskoj javnosti Samantha je zapala za oko kada je prije dvije godine priznala krivnju i glavnu ulogu u kriminalnoj bandi striptizeta koja je drogirala i pljačkala bogate i oženjene muškarce diljem New Yorka. Nakon što bi ih drogirale, izvukle bi iz njih podatke o kreditnim karticama i natjerale ih da troše basnoslovne iznose na skupe šampanjce i plesove u krilu prije nego što bi ih poslale kući njihovim suprugama. Smatrale su da se oženjeni muškarci vjerojatno neće žaliti sljedeće jutro kad shvate da su potrošili malo bogatstvo u striptiz-klubu, a nakon određenog vremena Samantha, koja se predstavlja kao Samantha Foxx, napustila je ples oko šipke i odlučila voditi prevarantsku bandu koja je muškarce mamila u klub.

Foto: Instagram

Prvi put zaplesala je u klubu s 19 godina, a klubovi u kojima je počela bili su Scores Gentlemen’s Club i Hustlers Club u New Yorku. Većina njezinih klijenata bili su visokorangirani brokeri s Wall Streeta, a nakon kraha burze, „prevaranticama“ je trebalo puno više truda da bi zarađivale velik novac. Čak su bile u dogovoru s nekoliko striptiz-klubova koji su im velikodušno uzvraćali sredstvima s kartica njihovih meta željnih dobre zabave. Kad bi se smjestili u privatnu sobu u klubu, uslijedio bi koktel droga zbog kojih se klijenti često nisu ni sjećali isplaćenih iznosa, a Roselyn Keo, jedna od pripadnica bande, za tamošnje medije rekla je da je to bilo posve normalno.

– Zvuči grozno kada kažu da smo drogirale ljude. Ali zaista... bilo je to posve normalno. Što je njima bilo dodatnih 20.000 dolara? Nismo ih dovlačile s ulice. Imali su povijest. Dolazili su u Hustler i bili su spremni na party – tvrdi Keo koju u filmu, prema svim karakteristikama, predstavlja Destiny.

– Vrlo često bila sam na telefonu s American Expressom i potvrđivala djevojačko prezime njihovih majki, zadnju transakciju... radila sam to ispred njih – rekla je bivša prevarantica kojoj su „partnerice u zločinu“ bile Karina Pasucci i Marsi Rosen. Ako se pak znalo dogoditi da se netko potuži na naplaćeni iznos, banda bi im plasirala priču o tome da su velikodušno davali napojnice svima u klubu, no uz poruke s kompromitirajućim fotografijama za koje njihovi klijenti nikada ne bi htjeli da dospiju u ruke njihovih boljih polovica. Priča o prevaranticama završila je 2014. nakon što su prekršile svoje pravilo o lovu na oženjene. U klub su dovele neoženjenog kardiologa Zyada Younana i htjele mu naplatiti čak 135 tisuća dolara za noć zabave. On je prijavio da su sredstva s kartice zloupotrijebljena, a „hustlerice“ su unatoč tome nastavile tražiti isplatu. Slučaj je došao i na sud, a sudac je presudio u korist naivnog liječnika. Tada su priznale da su ga drogirale i ukrale mu karticu, što je pokrenulo daljnju istragu newyorške policije i ureda za suzbijanje droga. Samanthi je izrečena petogodišnja uvjetna kazna zbog urote, napada i teške krađe, a Roselyn je dobila uvjetnu nakon što je priznala tešku krađu i pokušaj napada.

Karina i Marsi dobile su blaži „tretman“ pa su vikende provodile u zatvorima četiri uzastopna mjeseca. Ipak, nakon izrečene kazne, Foxx nije prestala s poslom! Naime, otvorila je spa centar koji, osim kozmetičkih tretmana, nudi i plastične operacije. Inače, u travnju ove godine Barbash je rekla za New York Post da će pokušati obustaviti objavu filma jer joj je “smješteno” i producenti nisu dobili prava da ispričaju njezinu priču. Ubrzo nakon toga izjavila je da je počašćena što će je glumiti Jennifer Lopez, ali po izlasku filma promijenila je mišljenje i rekla da bi Cardi B bila bolji odabir za ulogu Ramone.