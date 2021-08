Poznata pjevačica podijelila je vijesti o zdravstvenom stanju: "Jecala sam. Dopustila sam da se slomi dio mene"

Britanska pjevačica Jessie J (33) sa svojim je pratiteljima na društvenim mrežama podijelila vijesti o zdravstvenom stanju.

Naime, pjevačica se već više od šest mjeseci bori s Menierevom bolesti koja uzrokuje snažne napade vrtoglavice, šum i slabljenje sluha na zahvaćenom uhu te učestale mučnine. Jessie je također otkrila kako je Badnjak provela u bolnici, a najviše ju je pogodilo kada je primijetila da je bolest ostavila traga na njezinim glasnicama.

-Pokušala sam otpjevati pjesmu koju inače izvodim s lakoćom i nisam mogla. Problem koji imam nije moj glas, ali na njega utječe- rekla je pjevačica nakon jednog nastupa.

-Jecala sam. Satima. Dopustila sam da se 'slomi' dio mene koji znam da sam ponekad ignorirala, a nisam smjela. Prošlo je šest mjeseci, a ja i dalje ne mogu pregurati dan bez bolova u vratu i grlu- dodala je Jessie.

-Povlačim se s društvenih mreža na neko vrijeme. 100% svoje energije posvetit ću sebi i svojem tijelu. Htjela sam se javiti svim svojim obožavateljima koji me prate i podržavaju- objavila je pjevačica na Instagramu te dodala da se slomila i izgubila svaku nadu, no da ju to nije sram pokazati jer "u redu je ne biti u redu".

