Poznata glumica u videu iznijela detalje afere s oženjenim muškarcem, prijeti joj i zabrana pristupa

Taryn Manning (44) je američka glumica i pjevačica, a javnosti je najpoznatija je po ulozi Tiffany "Pennsatucky" Doggett u originalnoj Netflixovoj seriji "Orange Is the New Black". Posljednjih dana u fokusu je javnosti zbog afere s oženjenim muškarcem, a sve je rezultiralo i time da supruga njenog ljubavnika želi dobiti zabranu prilaska.

Naime, glumica je na svojim društvenim mrežama podijelila video u kojemu je otkrila da je imala aferu s oženjenim muškarcem, a u videu je ispričala i neke detalje afere.

VEZANI ČLANCI

"Svake večeri, pa, otprilike tri noći za redom... Lizala sam mu stražnjicu jer mu se to sviđalo, a meni nije smetalo! Je li to čudno? To je ono što demoni rade”, rekla je Manning u videu i navela da su se ona i neidentificirani muškarac odvezli do Newport plaže da bi mu ona kupila brod jer je bila jako zaljubljena u njega.

Međutim, tu je objavu požalila pa je u ponedjeljak objavila i svoju izjavu vezanu za sve.

"Tijekom proteklih nekoliko dana, imala sam malo vremena razmisliti o situaciji. Bila sam duboko povrijeđena i nosila sam se s time javno, a trebala sam se s time nositi privatno uz podršku mojih bliskih prijatelja i obitelji”, Osjećala sam puno krivnje nakon što sam sve otkrila javno i osjećala sam da je možda najbolje da kažem da je sve bila laž, ali to ne bi bila istina. Započela sam vezu s nekim tko je bio oženjen i rekao mi je da će ostaviti svoju ženu. Na kraju sam shvatila da to nije moguće”, započela je objavu.

"Ponosim se time što sam etična i ljubazna osoba. Znam da je bilo pogrešno to što sam napravila, ali srce nas vuče da činimo lude stvari nekad. Ispričavam se što sam sve tako iznijela u javnost, ali nije mi žao koliko i kako volim. Nadam se da ću pronaći nekoga tko će me paziti onako kako ga ja obožavam. Zdravu ljubav. Ljubav koja nije toliko slijepa da postanem netko tko nisam. Ovo je bila velika lekcija za mene. Nakon ovog svega, tražim sve da poštuju moju privatnost tako da mogu zacijeliti i ozdraviti svoje srce”, završila je glumica osvrt na situaciju.

Podsjetimo, u videu je spomenula i suprugu muškarca u kojeg je bila zaljubljena te da je ona ne podnosi. Također, supruga je navodno nazvala "luđakinjom" umjesto da je oboje prozvala zbog afere. Također, prijetila joj je da će dobiti zabranu prilaska, a Manning je prijetila da će je strpati u zatvor.

"U svakom slučaju, tjednima sam lizala stražnjicu tvog muškarca jer on to jako voli i ja mu to radim, a on dođe k meni i to se dogodi”, poručila je u videu supruzi svog bivšeg ljubavnika i zaključila da neće više lagati o tome i da se ne boji supruge, nego da bi se supruga trebala bojati nje.

VIDEO Mijoković iskreno: 'Prije ovoga nisam znala ni pričati, za sve sam bila glupa Simona'