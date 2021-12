Posljednja mjesta u finalu popunili Mark Bagarić, Siena Uremović i Taekwondo klub Marjan

Nakon posljednje polufinalne epizode sva mjesta u finalu Supertalenta su popunjena, a na posljednji vlak koji vodi do velike završnice uskočili su pjevač Mark Bagarić, plesačica Siena Uremović i Taekwondo klub Marjan!

Kandidat Mark Bagarić, kojemu je put do finala pozlatio Janko nakon što ga je na audiciji oduševio neočekivanim pjevačkim talentom, vratio se na veliku pozornicu Supertalenta s bezvremenskim hitom 'End of the road' omiljene glazbene skupine Boyz II Men i iznova izmamio pozitivne reakcije žirija. „Fantastično! To je takav talent, stvarno te divota slušati. Tko zna gdje je tebi granica“, poručio je s ponosom Janko svom zlatnom gumbu. Maju je pak zanimalo je li Mark u međuvremenu pronašao djevojku, a on je žiri i publiku nasmijao komentarom da mu se nakon posljednjeg nastupa mobitel gotovo pokvario od brojnih poruka obožavateljica.

Prolaz u finale fantastičnim plesnim umijećem izborila je 18-godišnja zaljubljenica u ples Siena Uremović kojoj su članovi žirija već nakon audicijskog nastupa prorekli svjetlu budućnost. Ovoga puta Siena je u moćnu koreografiju utkala priču o Baba Rogi i noćnoj mori, a članovi žirija nahvalili su njezinu plesnu tehniku zaključivši da je ona bez ikakve dvojbe na svjetskoj razini. „Ja se ne bih složio da je na svjetskoj razini, ja bih to još malo proširio intergalaktički. A vezano za priču – ako Baba Roga i noćne more izgledaju tako, ja sam spreman svaki dan imati noćne more“, zaključio je s oduševljenjem Bilman koji je još nakon audicijskog nastupa zaključio da Siena zaslužuje platinasti gumb.

Prolazom u veliko finale nagrađeni su i složni članovi Taekwondo kluba Marjan koji su osim nevjerojatnih borilačkih vještina pokazali disciplinu, upornost i neuništiv timski duh. Njihov adrenalinski nastup izazvao je veliko oduševljenje žirija i publike, a spektakl koji su priredili popraćen je brojnim pozitivnim komentarima. „Na audicijama sam rekao da je to najbolja borilačka točka koju smo vidjeli i mislio sam da je to vrhunac i da ne može puno dalje. Ali ovo je nevjerojatno. Zapravo to nije samo udaranje daske, nego je to elegancija, fokus, snaga… Nevjerojatno je što je sve tu unutra trebalo biti da bi to tako izgledalo, a izgledalo je savršeno“, poručio je Janko.

Svoje fascinantne žonglerske pokrete demonstrirao je virtuoz Oleksandr Koblykov koji se na pozornici ponovno pojavio s deset loptica pomoću kojih je pokazao zavidnu spretnost i iznimno žonglersko umijeće. „Jako mi se sviđa što su, uz balansiranje, tvoji pokreti toliko smirujući i plesni. Čak i da nema loptica, ja bih uživao gledati i meni je to bilo presavršeno“, zaključio je Davor koji se nije mogao nadiviti Oleksandrovom talentu. Novu adrenalinsku koreografiju za polufinale izvele su šarmantne i talentirane članice Cheerleading kluba Bravo koje su pokazale zašto je ovaj sport zbog svoje zahtjevnosti proglašen ekstremnim, a uzbudljivu koreografiju izvele su i Virovitičke mažoretkinje koje su pozornicu Supertalenta prošarale raznobojnim kostimima i energičnim pokretima.

Nešto potpuno drugačije u odnosu na audicijski nastup pripremila je talentirana mlada pjevačica Tia Mikić koja se na pozornici razigrala otpjevavši veliki eurovizijski hit 'Tik Tok' pjevačice Albine Grčić. „Bila si izvrsna na audiciji i bio sam siguran da ćeš biti i sad jer si tada stvarno razvalila. Meni je i dalje nevjerojatno s tim tvojim glasom, da zaklopim oči i da te ne vidim, stvarno ne bih rekao da imaš 12 godina“, zaključio je Janko. Još jedna talentirana pjevačica Sara Županović, koja je svojim emotivnim audicijskim nastupom izazvala wow efekt, u polufinalu je servirala novi koncentrat emocija izvevši pjesmu 'Proud' Tamare Todevske. „Bilo je par tonova koji su se malo prošetali, ali ništa što bi zapeklo za uho ili gdje bi ti mi možda dali neki manji bod. Mislim da ćeš biti jako sretna kad se vidiš. Izgledala si zrelo i samouvjereno, kao prava profesionalna pjevačica“, poručila je Maja mladoj pjevačici koja je u polufinalu zasjala u bijelom izdanju. Samouvjerene članice romskog hip hop benda Pretty Loud, koje se bore za ravnopravnost žena i muškaraca, u polufinalnoj emisiji izvele su autorsku pjesmu simboličnog naziva 'Equally' koju su upotpunile efektnim scenskim nastupom i tako još jednom pozitivno iznenadile žiri. „Djevojke imaju svoj izričaj i djevojke su toliko dostatne, snažne, samouvjerene, hrabre, opasne i supertalentirane da im osim njih šest doista ne treba nitko“, zaključila je Martina s kojom su se složili i ostali članovi žirija podržavši poruku za koju se djevojke zalažu u svojim pjesmama.

Čudesna rumunjska grupa Lightwave theatre koja se bavi lutkarskim predstavama za odrasle nakon audicijskog nastupa ostavila je Maju i Martinu u suzama, a slično se dogodilo i nakon dirljivog polufinalnog nastupa kojim su prenijeli još jednu inspirativnu i motivirajuću poruku. „Opet ste me stvarno natjerali na suze. Priča je bila prekrasna! Zaista jedna prekrasna priča o različitosti i prijateljstvu“, priznala je Maja te dodala: „Zaista prekrasne stvari radite. Izgledalo je nadrealno i stvarno, izgledalo je kao da su te lutke žive“. U posljednjoj polufinalnoj emisiji na pozornicu se vratio i mađioničar Staneli koji ja na audiciji oduševio Maju svojim izuzetnim iluzionističkim trikovima. Ovoga puta Staneli je tijekom svog nastupa izazvao nevjericu učinivši da plesačica nestane s pozornice, a pokazao je i impresivno umijeće balansiranja miješalice na bradi. „Da nisam ovo vidjela vlastitim očima, rekla bih da ste napravili nekakvu kartonsku miješalicu i da je ono bila lutka, a ne plesačica. Ali dame i gospodo, ovo se zaista dogodilo“, poručila je Maja kojoj je Staneli za kraj priredio još jedno iznenađenje s kartama.

Zaključno s posljednjom polufinalnom epizodom, poznata su imena 12 supertalentiranih finalista koji nastavljaju svoju borbu za pobjedu, a koji će od njih najviše oduševiti u velikom finalu doznat će se u nedjelju!