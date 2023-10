Ponovno 'okupljanje' Beatlesa: Uskoro nova pjesma legendarne četvorke

Slavna britanska grupa The Beatles vraća se u studenom, 53 godine nakon što je raspuštena, s novom pjesmom snimljenom zahvaljujući umjetnoj inteligenciji koja je omogućila izdvajanje vokala pjevača Johna Lennona sa stare snimke i tako ponovno virtualno okupila popularnu četvorku. Dvojica živućih članova legendarnog benda, Paul McCartney i Ringo Starr najavili su u četvrtak da će nova pjesma "Now and Then" biti objavljena 2. studenog.

Pjesma je nastala na temelju demo-snimke koju je John Lennon napravio u svom stanu u New Yorku. Nakon atentata na Lennona 1980. godine, njegova udovica Yoko Ono je 1994. ostalim članovima sastava predala snimku vokala i glasovira. Oni su je kasnije obradili, no nikada je nisu mogli objaviti jer ranije dostupna tehnologija nije omogućavala da se glas Johna Lennona izdvoji u zadovoljavajućoj kvaliteti.

To je novijom tehnologijom postalo moguće, a potaknuto je dokumentarnim serijalom "Get Back", koji je 2021. godine režirao Peter Jackson. Redatelj trilogije "Gospodar prstenova" je novom tehnologijom izdvojio Lennonov glas s audiokasete, odvojivši ga od klavira.

"Ostao nam je Johnov glas, kristalno jasan. Vrlo je dirljivo i svi sviramo na njoj, to je prava snimka Beatlesa", rekao je 81-godišnji Paul McCartney u priopćenju kojim se najavljuje nova pjesma.

Izvornoj demo-snimci dodane su električna i akustična gitara koje je odsvirao George Harrison 1995., prije nego što je preminuo 2001. Pjesma je dovršena prošle godine u studiju u Los Angelesu, gdje su ubačeni bubnjevi Ringa Starra, klavir i bas Paula McCartneya te njihovi vokali.

"Bilo je to vrlo emotivno za sve nas. Kao da je John s nama", rekao je 83-godišnji Ringo Starr.

Uz novu pjesmu, najavljen je i novi dokumentarni serijal o napadu na zvijezdu Beatlesa, Johna Lennona. Trodijelna Apple TV+ serija "John Lennon: Ubojstvo bez suđenja" sadržavat će ekskluzivne intervjue očevidaca i dosad neviđene fotografije s mjesta zločina

Serija, u kojoj je narator glumac Kiefer Sutherland, također će se osvrnuti na osudu njegovog ubojice Marka Davida Chapmana.

Apple je opisao seriju kao "najtemeljitije istraživanje ubojstva Johna Lennona 1980." Podsjetimo, Lennon je ubijen ispred svoje zgrade u New Yorku 8. prosinca 1980. Produkciji su odobreni brojni zahtjevi za pristup informacijama temeljem Zakona o slobodi informacija od strane policije grada New Yorka, Odbora za uvjetni otpust i ureda okružnog tužitelja.

Serija također uključuje ekskluzivne intervjue s očevicima koji govore po prvi put zajedno s nekim od Lennonovih najbližih prijatelja, kao i intervjue s Chapmanovim braniteljima, psihijatrima, detektivima i tužiteljima.

Seriju režiraju Nick Holt i Rob Coldstream s izvršnim producentima Davidom Gloverom, Markom Raphaelom i Robom Coldstreamom te producentima Simonom Bunneyem i Louisom Lee Rayem. Datum prikazivanja još nije objavljen.

