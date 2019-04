Ponovno je gola! Ella Dvornik oduševila pratitelje novom fotkom

Jeste li je vidjeli? Plava je, vitka i miriše na voće! Pričam o novom @1664blanccroatia pivu u plavoj boci 😍. I da ima aromu voća, i ne nije radler! Prava piva sa daškom narančine kore. Osvježavajuća za ove tople dane koji dolaze... Ja pivopija dajem svoj aprooval. Al nemojte da vas zavara njena veličina :) Jednako me je zaljuljala kad sam se opustila 😁. Jeste li je probali?

A post shared by Ella Dvornik (@elladvornik) on Apr 23, 2019 at 1:38am PDT