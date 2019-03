Policija otkrila zašto nije odmah došla na mjesto nesreće Jacquesa Houdeka

Pjevač Jacques Houdek i njegov menadžer Mihovil Bek jučer su imali prometnu nezgodu u Zagrebu u kojoj, na sreću, nitko nije ozlijeđen. Odmah nakon što se nezgoda dogodila Bek je kontaktirao policiju, no ona je na mjesto događaja došla tek nakon gotovo tri i pol sata!

Ogorčeni menadžer tvrdi i da je do policije bezuspješno pokušavao doći više od sat i pol vremena, a svoje je nezadovoljstvo izrazio putem svog Facebook profila. Nakon što je priča dospjela u medije, iz policije su pojasnili zbog čega se toliko odužio dolazak njihovih službenika. – Oko 15.45 sati jedna od ekipa za očevid, odmah po dovršenom prethodno započetom očevidu, upućena je u Ulicu Ribnjak kako bi provela očevid prometne nesreće s materijalnom štetom, međutim Policijska uprava zagrebačka tada je zaprimila dojavu da se dogodila teška prometna nesreća u kojoj ima ozlijeđenih osoba zbog čega je ekipa, sukladno prioritetima, preusmjerena na lokaciju gdje se dogodila prometna nesreća s ozlijeđenim osobama – poručili su iz PU zagrebačke.

Podsjetimo, Jacquesov menadžer jučer je u popodnevnim satima objavio status u kojem je otkrio da je u nesreći sudjelovao i pjevač. "Eto, to je naša prometna policija! Već sat i pol’ čekam da dođu na izvid nesreće, u centru Zagreba, jer je budala, koja me tresnula, pobjegla s mjesta nesreće! NAJSTRAŠNIJE što se 4 PUTA (!!!) u ovih sat i pol’ NITKO ne javi na 192!!! A sada sam dobio informaciju od policijskog službenika (koji je pritom potpuno nonšalantan) da ću vjerojatno čekati noćnu smjenu jer nema dovoljno patrola... Eto, novinari, PIŠITE O OVOME i koga mi plaćamo!!! To je ''organizacija'' posla i pomoć u nesreći?!? Sa mnom je u autu i Jacques, a ozlijeđenih srećom nema!!!" napisao je ljutiti Bek.

