Pogledajte što je redatelj napravio sa svojim Oscarom: 'Sve radi bogovski'

Taika Waititi, redatelj filma "JoJo Rabit", noćas je dobio Oscar za najbolji adaptirani scenarij, a nakon što se vratio na svoje mjesto, nije znao gdje će s kipićem. Glumica Brie Larson snimila ga je kako statuu pokušava ugurati u sjedalo ispod sebe, a snimku je postavla na svoj Instagram Story i Twitter.

Naravno, uslijedili su brojni komentari oduševljenih twitteraša.

- Ovako izgledam ja kad odlažem praznu vrećicu od kokica - napisao je jedan korisnik, a drugi je napisao kako Taika sve radi sa stilom.

- Mogao bi staviti i kekse ispod kauča, i sve bi izgledalo bogovski - istaknuo je twitteraš.

Waititi je prije 15 godina imao sličnan viralni hit. Kada je te godine nominiran za najbolji kratkometražni film "Two Cars, One Night", pravio se da spava.

Bringing Taika Waititi sleeping at the Oscars back to your timeline@TaikaWaititi #oscars pic.twitter.com/yatHjXE83j