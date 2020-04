Pjevač šokirao javnost: Nakon dvije godine pokazao sina za kojeg je dvaput radio DNK test

Reper Drake nakon više od dvije godine javnosti je pokazao svog sina Adonisa. 33-godišnji glazbenik sina je držao daleko od očiju javnosti, a sada prvi put objavio svoju obitelj, uključujući i Adonisovu majku, modela Sophie Brussaux.

"Ono što je trenutačno najvažnije je činjenica da se povežete sa svojim unutarnjim svjetlom. Ova situacija će vam pokazati razne stvari. Vjerujte u to da imate moć postići to, a najbolji način da i postignete jest povezivanje s ljudima koji vam donose sreću u život. Smijeh je najbolji lijek, no i suze mogu biti iscjeljujuće. Zapamtite da nikada niste sami i ako ne vjerujete u to, pitajte za pomoć i ona će vam sigurno doći. Nemoguće je uvijek kontrolirati sve što vam se događa, no fokusirajte se sada na to kako biste se voljeli osjećati i prepustite se tome", napisao je Drake uz fotografije obitelji.

Brojni fanovi komentirali su na reperovim društvenim mrežama kako mu sin niti malo ne sliči, a zbog plavih kovrča i očiju neki su čak posumnjali da mu Drake uopće nije otac. Pjevač je i sam prošle godine komentirao takve sumnje i priznao da je dvaput napravio DNK test.

"Da budem iskren, obavio sam jedan test, no kad su stigli rezultati, rekli su mi da je uzorak uništen u prijevozu te da nisu 100 posto sigurni da je to moj sin. Bila je to neugodna situacija, nisam htio reći da je to moj sin pa da ispadne da nije", rekao je u prosincu.

Sophie je sina rodila u listopadu 2017. godine, no Drake ga do sredine 2018. nije niti spomenuo, a javnosti je obznanio da ima sina u jednoj od pjesama novog albuma. Priznao je jednom prilikom i kako se prije rođenja sina, sa Sophie vidio samo dva puta u životu, te da mu je bilo neugodno o tome pričati jer nikada s njom nije bio u vezi.