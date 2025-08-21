Paradžiković se javila iz Norveške i otkrila koliko je novca potrošila na putovanju, a evo što ju je posebno iznenadilo

Dobro nam poznato lice s TV-a, nagrađivana novinarka i urednica Ivana Paradžiković, još je jednom dokazala da je žena za sve izazove. Nakon što je godinama beskompromisno ulazila u domove diljem Hrvatske kroz svoju istraživačku emisiju "Provjereno", sada je odlučila ući u srce divljine i to na jednom od najljepših mjesta na svijetu. Svoje je pratitelje na Instagramu ostavila bez daha serijom fotografija s dalekog sjevera, iz Norveške, gdje se s dvije prijateljice upustila u avanturu života. Zaboravite na glamur televizijskih studija i crvenih tepiha; Ivana je visoke potpetice zamijenila gojzericama, a teški teret svakodnevnih nepravdi onim doslovnim – ruksakom od 20 kilograma na leđima. Njezina najnovija objava nije samo putopis, već detaljan vodič i inspiracija za sve one koji sanjaju o bijegu u prirodu, a jedan simpatičan detalj iz njezine prtljage nasmijao je i oduševio mnoge.

Ova avantura nije bila samo obično putovanje; bila je to prava ekspedicija. Ivana, u društvu svojih prijateljica Ane i Anite, uputila se na Lofotske otoke, arhipelag koji oduzima dah. Smaragdno zelene planine koje se strmoglavo spuštaju u tirkizno more, slikovita ribarska sela s crvenim kućicama i osjećaj netaknute, sirove prirode dominiraju na svakoj fotografiji. No, Ivana i njezine prijateljice nisu bile samo pasivni promatrači. One su ovu ljepotu doživjele na najintenzivniji mogući način – pješačeći. "U zemlji vikinga s najboljim društvom. Ana, Anita i ja. 100 km u nogama i opet 20 kg na leđima!", ponosno je napisala u opisu objave, dajući nam odmah do znanja da ovo nije bio odmor u klasičnom smislu te riječi, već test izdržljivosti, prijateljstva i snalažljivosti.

Fotografije pričaju priču o nevjerojatnoj raznolikosti iskustava. Vidimo ih nasmijane na vrhu planine, s cijelim arhipelagom pod nogama, dok im vjetar mrsi kosu. Zatim, tu su prizori kampiranja u suton, gdje se šatori stapaju s krajolikom pod nebom obojenim pastelnim bojama polarne svjetlosti. Jedna od najupečatljivijih slika prikazuje Ivanu kako sjedi ispred male, neobične kućice prekrivene travom, koja izgleda kao da je ispala iz Tolkienovih romana. "Spavale smo u hobitskoj kućici, same na plaži, u divljini pa na vrhu planine za vrijeme oluje!", otkrila je, dodajući da su iskusile i spavanje u luksuznoj ribarskoj kući, kamp prikolici te planinarskom skloništu uz pucketanje vatre dok je vani bjesnilo nevrijeme. Ovaj raspon smještaja, od potpunog divljanja do daška luksuza, svjedoči o njihovoj želji da iskuse sve što Lofoten nudi, bez filtera i uljepšavanja.

Hrabrost ove ženske ekipe nije stala samo na planinarenju i spavanju pod otvorenim nebom. "Kupale se u jezeru, rijeci i oceanu… u tih smo deset dana proživjele što života!", napisala je Ivana, a fotografije na kojima ulazi u kristalno čistu, ali zasigurno ledenu vodu arktičkog kruga, govore više od tisuću riječi. To je slika potpune slobode i stapanja s prirodom, trenutak u kojem se brišu sve brige i ostaje samo čista, nepatvorena radost življenja. A život im je u Norveškoj priredio i jedno neočekivano iznenađenje. "U tjednu kakav norveški meteorolozi ne pamte, u arktičkom su krugu temperature išle preko 30 stupnjeva!", podijelila je ovu nevjerojatnu informaciju, koja s jedne strane svjedoči o njihovoj sreći s vremenom, a s druge suptilno podsjeća na globalne klimatske promjene koje ne zaobilaze ni najudaljenije kutke planeta.

FOTO Do 20. je isprobala sve vrste droge, ljubila brata u usta, a prozvali su je i otimačicom muževa

Ono što Ivanu Paradžiković čini posebnom, kako u novinarstvu tako i u privatnom životu, jest njezina sposobnost da kompleksne priče učini razumljivima i pristupačnima. Njezin novinarski gen nije mirovao ni na odmoru. Svjesna da će njezina avantura inspirirati mnoge, odlučila je podijeliti nevjerojatno koristan i detaljan vodič za sve koji bi se htjeli uputiti njezinim stopama. "Sejvaj post, slijede korisne informacije ako i ti želiš na Lofoten!", poručila je pratiteljima i zatim secirala troškove putovanja do posljednjeg eura.

Ukupan trošak po osobi za desetodnevnu avanturu iznosio je 1005 eura. Zatim je sve razložila po stavkama. Avionska karta na relaciji Split-Kopenhagen-Bodo i natrag preko Osla koštala je 472 eura, uz napomenu da su letjele norveškom kompanijom SAS. Smještaj za deset noćenja, koji je uključivao sve od šatora u divljini do luksuznih opcija, iznosio je 262 eura. Ovdje je Ivana podijelila i zlata vrijedan savjet o norveškom zakonu "Allemannsretten" – pravu svakog čovjeka na slobodno kretanje i kampiranje u prirodi, uz poštivanje pravila o udaljenosti od privatnih kuća i ograničenom boravku na jednom mjestu. Prijevoz po otocima, koji je uključivao autobuse i trajekte, koštao ih je 92 eura, uz napomenu da pješaci ne plaćaju trajekt, što je odličan savjet za uštedu. Na kraju, hrana je iznosila 179 eura po osobi, a jele su kombinaciju obroka iz trgovine i posjeta finim restoranima.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti

I upravo u toj stavci o hrani krije se detalj koji je izazvao najviše simpatija. Ivana, poznata po svojoj beskompromisnosti i ozbiljnosti kada je riječ o poslu, pokazala je svoju duhovitu i prizemljenu stranu. "Doduše, ponijele smo za svaki slučaj od doma ćufte, paštete i nareske. Nas tri se ionako uvijek bojimo da ćemo ostati gladne", napisala je uz fotografiju na kojoj pozira s prepoznatljivim crvenim konzervama.