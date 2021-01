Paparazzi otkrili dugo skrivanu tajnu: Isplivale fotografije koje pokazuju stvarno tijelo J. Lo

Na otočju Turks i Caicos pjevačica Jennifer Lopez još uvijek odmara sa svojom obitelji, a ni na odmoru je paparazzi ne ispuštaju iz vida i svaki odlazak pjevačice na plažu pomno prate. J Lo na svom Instagramu objavljuje fotografije s odmora i na njima izgleda savršeno u kupaćem kostimu i obožavatelji su zapanjeni koliko dobro pjevačica izgleda u 52. godini.

Poznato je koliko je redovita u teretani i koliko joj je važno da ne prekorači svoj limit dnevnih kalorija pa su njezini obožavatelji bili malo zatečeni kada su u medijima osvanule fotografije koje su paparazzi snimili i na kojima se vidi da Lopez kao i većina žena ima celulita i da nije toliko utegnuta kako to izgleda na njezinim Instagram fotkama. Najbolja ilustracija te razlike je serija fotografija koje je pjevačica snimila za najavu spota za pjesmu "In The Morning" gdje pozira sasvim gola, a bez ijedne krpice na sebi pojavljuje se i u spotu koji je ovaj tjedan pustila na Instagramu svojim obožavateljima.

Zato su mnogi ostali iznenađeni kada su vidjeli paparazzo fotografije na kojima Lopez ne izgleda tako fit i nema tako savršenu figuru kao na fotografijama koje objavljuje na Instagramu.

