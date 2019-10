Pala prosidba prije vremena?

Drugi dan na izletima bio je prožet adrenalinom. Matej je odlučio na spoj voditi Korinu i to na paragliding što je izazvalo ljubomoru kod ostalih djevojaka.

- Matej je pozvao Korinu, malo sam ljubomorna, nadala sam se da će izabrati mene - komentirala je Maja odlučivši da će ona biti sljedeća djevojka koju će Matej voditi na spoj. Kada su poletjeli, Mateja je obuzela romantika te se glasno proderao upitavši Korinu hoće li se udati za njega.

- Mi smo bili nekoliko metara jedan od drugog i ja sam pomislio ovo je savršeno da nekoga zaprosiš, danas, sutra kada ću imati ženu, pa sam rekao ajde da vidimo kako će to izgledati, test proba, objasnio je Matej što mu je bilo na umu, dok ga Korina i tako nije pretjerano doživjela. „Bila sam previše fokusirana na pogled s visina, sve mi je to bilo nevjerojatno, pa tako i to pitanje - kazala je.

Josip pak nije htio prositi djevojku, već ju samo poljubiti, no ni njemu to nije pošlo za rukom. Na spoj je vodio Ivanu Isabellu, a kao pravi zavodnik potpuno ju je oborio s nogu. Spoj je započeo u spa gdje su se zabavljali bodypaintingom. „Bilo je dosta intimno, ali vidjela sam da ispituje teren.“ primijetila je Ivana Isabella, a nakon što su skinuli boje sa sebe, uslijedila je romantična večera na otvorenom uz svijeće.

- Kao u filmovima! Malo me strah da ću se zaljubiti. U početku sam mislila idem samo iz zabave se prijaviti i onda dođeš ovdje i svakim danom ga upoznaješ sve više i postane ti sve nekako draži. oduševljena je bila Ivana Isabella, dok je Josip ostao razočaran jer se nije htjela poljubiti s njim.

- Nije mi se baš dokazala u trenutku kada je trebala napraviti ono nešto, konstatirao je. Ranije tog dana, mama Suzana odlučila je iznenaditi Josipa i djevojke te im se pridružila na odmoru.

- Nismo uopće očekivali mamu! Bilo nam je drago da smo imali vrijeme same s Josipom, sad smo pod okom mame - kazala je Iris. Obzirom da je Josip sportski tip, a kako i sama kaže, sport im je u obitelji, poželjela je testirati spremu djevojaka te ih odvela u adrenalinski park.

- Nekima je važno da su djevojke uvijek našminkane i spremne za izlazak, meni je važno da je uvijek spremna za trening.“ poručio je Josip.

Dok je Bruno bio na spoju s Klarom, tata Mile družio se s djevojkama koje su bile odlučne da sve o Brunu doznaju upravo od njega, no tata se nije dao smesti.

- Primijetila sam da je Bruno bacio oko na Anu, a to je malo logično i vidljivo jer Ana doslovno grebe potajno. Ja to sve vidim i samo gorim sa strane. Trebala bi i ja isto početi.“ primijetila je Martina koja je jedna od tatinih favoritkinja. Nakon Brunovog i Klarinog spoja te druženja djevojaka i tate Mile, svi zajedno otišli su na nogometnu utakmicu. Dok su tata i Bruno uživali, djevojkama nije bilo zabavno.

- Ne smeta mi što smo išli na tekmu nego to što uvijek nešto imamo za raditi, što smo uvijek mi u podređenom položaju, oni su alfa i omega, a mi nula bodova, komentirala je Samanta. Obzirom da se Ivan ozlijedio, njegove djevojke zabavljale su se sama, a dan su provele na raftingu na rijeci Zrmanji.

Što kandidate očekuje u narednim danima ne propustite doznati već u sljedećoj epizodi showa 'Ženim sina?'