Josip završio u klinču s Irenom: „Ta tvoja vulgarnost mi je odbojna, daj se malo upristoji!“

Nakon što se cijeli prethodni dan nije pojavila, na Josipov poziv Irena je stigla u plesni studio gdje je organizirao plesni trening za sve djevojke. No, umjesto planiranog plesa izbila je prva tuča. Kako je Irena bila jedina djevojka koja je odbila plesati, Josip ju je prozvao. No, na njegovo iznenađenje Irena je htjela boksati s njim, a ne plesati.

Kako ne bi bilo krvi, Josip je ipak pristao na hrvanje s njom. „Meni to nije uopće sexy, pogotovo ne pred curama, ne u plesnom centru i još prije svega mi je prekinula trening, to ne možeš raditi. Te njezine fore i vulgarnosti su mi odbojni, daj se malo upristoji!“ komentirao je Josip kojemu se Irenin stav nije svidio, a svoje nezadovoljstvo podijelio je i s mamom Suzanom. „Prvo mi kasniš, nećeš da plešeš, tko si ti, Beyonce?“, dodao je, a Irena je zaključila: „Mislim da mu se ne sviđa ta moja muška strana!“

Kada je došlo vrijeme eliminacija, prva na listi za odstrel bila je upravo Irena. „Ne vidim s tobom ništa nažalost u budućnosti, preagresivna si za mene, to je sve što ti imam za reći.“ poručio joj je Josip, a ona je po napuštanju showa kazala kako mu nedostaje 'malčice stila'.

Prije eliminacija, Josip je izveo Natali na spoj u zoološki vrt, dok su ostale djevojke dan provele u razgovoru s majkom Suzanom koju su zanimale prošle veze i razmišljanja djevojaka. Razgovor je tekao u opuštenom tonu, sve do Anjinog priznanja koje je potpuno šokiralo mamu Suzanu. „Moje seksualno opredjeljenje je biseksualke. Ja volim i žene, ali ne i na emotivnom planu, nego fizički.“ priznala je Anja dodavši kako je u otvorenoj vezi. „Čovjek se tako rodi. Da je neprirodno, neprirodno je.“ komentirala je mama Suzana vidno iznenađena i zaključila: „Možda je došla osvojiti neku ženu ako ne osvoji Josipa.“

Bruno je eliminacije odlučio odraditi na malo kreativniji način. Najprije je svakoj djevojci poklonio cvijet koji nju opisuje. Dok je Marcela dobila čičak jer on 'bocka', ružu je poklonio Ani. „Mislim da je to neki početak!“, zaključila je Ana, a Martina nezadovoljna cvijetom kojega je dobila i time što Bruno ružu nije poklonio upravo njoj, komentirala je: „Sad tek vidim da imam konkurenciju i da nije ono što su govorili.“ Nakon što je svakoj djevojci podijelio cvijet koji ju opisuje, uslijedio je photoshooting u kojemu su djevojke morale pozirati s cvijetom i prema Brunovim napucima - osloboditi svoju osobnost. „Jako me strah da sam ta koja izlazi jer sam se zaljubila u Bruna i ne bi mi bilo svejedno da izađem.“ strahovala je Marcela prije eliminacija, no na kraju Bruno je ipak odlučio da će Doris biti ta koja će napustiti show.

Matejeve djevojke dan su započele odlaskom u crkvu s mamom Ljiljanom koja ih je potom sve blagoslovila. Djevojkama se odlazak u katedralu svidio, no ne i ono što je uslijedilo nakon toga – eliminacije. Matej je u tome bio kratak te je odlučio da Martina napušta show. Htio ju je zagrliti, no Martina se tome usprotivila. „Martinina reakcija je bila preburna, puna inata i ponosa.“, komentirala je Korina, a Matej je dodao: „Boli me što Martina odbija zagrljaj jer sam stvarno htio na jedan prijateljski način da se rastanemo“

Petra i Ivan nastavili su svoju intimnu priču bez ostalih djevojaka. „Jedva sam čekao da odemo na spoj!“ uzbuđen je bio Ivan, koji je Petru odveo u Muzej iluzija.

„Mislim da dečko ima potencijala u sebi, ali mislim da bi trebala kopati po prošlosti da skužim što ga muči, što ga motivira u životu i da vidim imamo li zajedničke ciljeve.“ komentirala je Petra. Nakon što su se vratili sa spoja, uslijedile su eliminacije. Show je napustila Nevenka, kazavši kako će uvijek pamtiti ovo iskustvo. „Ja sam to očekivala obzirom da se tu radi o mlađim djevojkama, a ja sam žena i meni je ovo jedna jako lijepa uspomena i nije mi žao što sam bila tu.“ zaključila je.