Ozzy Osbourne otkrio: 'Bolestan sam, američki liječnici ne znaju što mi je'

Legendarni rocker Ozzy Osbourne (71) u emotivnom intervjuu za ABC-jevu emisiju "Good Morning America" otkrio je kako boluje od Parkinsonove bolesti.

Ozzy je u intervjuu u kojem je uz njega bila i supruga Sharon, kazao kako prima cijeli niz lijekova za tretiranje ove bolesti. Počelo je, kazao je, lani, kada je pao i nakon toga morao na operaciju. Nakon toga počeo je trpjeti bolove u živcima, a liječnici nisu mogli ustanoviti je li to od pada, operacije ili nećeg trećeg.

- Bilo je užasno teško za nas. Morao sam na operaciju vrata, a to je zeznulo moje živce. Otrkio sam da imam Parkina 2, oblik Parkinsonove bolesti - kazao je Ozzy te dodao da to nije smrtna presuda, nego da ima dobre i loše dane.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY