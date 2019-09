Obožavatelji mlade zvijezde neugodno iznenadili komentarima na račun jednog od najpoznatijih pjevača

Ozzy Osbourne jedan je od najpoznatijih heavy metal pjevača svih vremena, ali i televizijska zvijezda zahvaljujući seriji "Osbourneovi", no izgleda da još postoje ljudi koji nisu čuli za njega.

Naime, Ozzy je nedavno snimio pjesmu "Take What You Want" s 24-godišnjim reperom Postom Maloneom te još jednom mladom zvijezdom Travisom Scottom.

Uslijedili su brojni kometari u kojima mladi Amerikanci pišu kako "ne znaju tko je taj Ozzy Osbourne, ali će sigurno biti zvijezda zbog Posta Malonea". Tako se ponovila situacija iz 2015. godine, kada je Paul McCartney gostovao na pjesmi "FourFiveSeconds" pa su mnogi tada pisali kako je "dobro da je Kanye dao šansu tom mladom izvođaču".

Post Malone bout to give this Ozzy Osbourne guy a career! pic.twitter.com/mkqPPqUnjl — brett :( (@garlicbrett) September 6, 2019

Nakon komentara o Ozzyju uslijedili su brojni ljuti postovi njegovih obožavatelja.

- Ako ovo nije šala i zaista ne znaš tko je Ozzy Osbourne treba ti doživotno zabraniti slušanje glazbe - bio je samo jedan od komentara.