Oženio se farmer iz 'Ljubav je na selu'! Iako nije pronašao ljubav u showu, jedna posebna žena rekla je: 'Da'

Milan Milinković, farmer kojeg smo upoznali u 14. sezoni 'Ljubav je na selu' oženio se u Gospiću prošlog vikenda. Supruga Željka i on objavili su sretnu vijest na društvenim mrežama. Iako ovaj farmer iz Like nije našao ljubav u showu, zaljubio se brzo nakon sezone u kojoj je sudjelovao. U listopadu prošle godine pale su zaruke, a da se to dogodilo otkrio je na društvenim mrežama. Iako Željka i Milan povremeno objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama, ne žele komentirati privatni život.

Podsjetimo, tri djevojke bile su kod njega na farmi, ali najveću je povezanost ostvario s kandidatkinjom Ružom Pejić. Već mu je na prvom spoju rekla kako mu je spremna roditi dijete.

- Prijavila sam se da steknem novo iskustvo, upoznam nove ljude, a pogotovo da upoznam Milana i vidim Liku, moj otac je porijeklom iz Like. Svidjelo mi se kako Milan živi, okružen prirodom i životinjama, koje ja obožavam. Privuklo me to što mi se u profilu činio kao iskren i pošten muškarac - rekla je Ruža, a to joj se, kaže, i potvrdilo kada je Milana upoznala. No, idila nije dugo potrajala i Milan i Ruža nisu ostvarili dublju povezanost nakon showa.

Ipak, Milan je nakon sudjelovanja u showu našao novu ljubav. Nakon showa je Milan pronašao djevojku, a sada je na društvenim mrežama obznanio kako su se zaručili. "Rekla je - da", napisao je Milan u opisu fotografije. Izgleda kako su zaruke pale u romantičnom Bledu u Sloveniji. More čestitki je zatim pristiglo u komentare. Par se upoznao nakon emitiranja showa 'Ljubav je na selu', a vrlo brzo su shvatili kako su stvoreni jedan za drugog.

