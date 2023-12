Ovim poznatim Hrvatima 2023. donijela je sreću u ljubavi, neki su itekako iznenadili javnost prošle godine

Glumci, pjevači i influenceri su redovito pod povećalom javnosti. Mogu oni pokušavati sakriti svoj privatni život, ali rijetkima to uspjeva. Fanovi i pratitelji uvijek skuže kada im se u životima događa nešto novo, a pogotovo kada im se dogodi nešto novo u ljubavi. Prekidi i pronalazak nove ljubavi nikada ne prođu nezapaženo jer to su mnogima najzanimljivije stvari. Ove smo godine dobili puno novih parova u svijetu slavnih Hrvata, a ovo su neki od njih koji su prohodali 2023. godine, ili smo pak za njih tek saznali.

Za početak, u siječnju se počelo pisati o novoj ljubavi bivšeg izvornika Dinama, Zdravka Mamića (64). Ljubavna veza između bivšeg prvog čovjeka Dinama i mlade Hercegovke Jelene Planinić, njegove 27 godina mlađe odabranice iz Ljubuškog, navodno je započela prije tri godina kada je Jelena počela raditi za Mamića kao njegova tajnica. BiH mediji naveliko su pisali da su već kupili zajednički stan i uređuju ga kako bi tamo mogli zajedno početi živjeti. Jelena je zbog Mamića navodno raskinula brak s hercegovačkim poduzetnikom Dadom Planinićem s kojim nije imala djece, no još uvijek nosi njegovo prezime.

Foto: Jelena Planinić Instagram

A Zdravka i Jelenu ne veže samo ljubavni, nego i poslovni odnos. Kako piše Hercegovina.info, Mamić je 2020. godine osnovao tvrtku Plavo sunce koja se bavi solarnom energijom. Godinu dana kasnije osnovana je tvrtka Majsko sunce, a u toj tvrtki direktorica je Jelena Planinić. Planinić je u osnivačkoj strukturi tvrtke s ulogom od 80 tisuća konvertibilnih maraka. Tvrtka je očito dobila ime po hitu Zdravka Čolića Majsko sunce koja ima romantičan značaj za Mamića i Planinić.

A odmah nakon njega u javnost je procurila vijest i kako je pjevačica Nika Turković (28) u vezi s bubnjarom benda Buč Kesidi Zoranom Zarubicom. Iako njih dvoje to službeno nisu potvrdili, od nekoliko nekoliko izvora doznajemo da su viđeni zajedno kako izmjenjuju nježnosti. U jednom intervju koji nam je Nika dala povodom objavljivanja svog debitantskog albuma "11" dotaknuli smo se i teme ljubavi i pitali smo Niku ima li novosti na tom planu i jesu li istinite glasine kako je u novoj vezi, a ona nam je odgovorila: - Možda o novoj vezi sa sobom, za druge ne znam haha. Trenutno zbilja uživam u svom poslu, životu i otkrivanju novih stvari, tako da bih voljela da tako zasad i ostane. Svoj privatni život dobro čuvaju i Luka i Zoran iz benda Buč Kresidi koji će krajem svibnja ove godine nastupiti pred zagrebačkom publikom na Šalati, a kada smo Zorana upitali ima li istine u medijskima napisima kako je u vezi s Nikom, dobili smo ovaj odgovor: - Nika Turković nam je dobra prijateljica, izdala je fenomenalan album "11" koji slušamo u automobilu već mjesec dana. Privatni život ne komentiramo, slušajte našu glazbu i vidimo se na Šalati!

Nakon što se 2022. godine razveo od samozatajne supruge Emilije nakon 33 godine braka, glazbenik Momčilo Bajagić Bajaga (63) ponovno ljubi! U lipnju prošle godine saznalo se kako ljubi tajanstvenu crnku koja je pet godina mlađa od njega, a na društvenoj mreži X, bivšem Twitteru, u rujnu je objavljena i njihova zajednička fotografija. Jedan od korisnika ove društvene mreže slučajno ih je snimio dok su šetali centrom Beograda.

Bajaga sa novom devojkom pic.twitter.com/8KuAJRAQhh — Kalabaster (@KalabasterJak) September 18, 2023

"Nova Momčilova izabranica od njega je mlađa pet godina. Zajedno su gotovo godinu dana. Bajaga je bivšoj supruzi Emiliji odmah rekao za novu ljubav jer su poslije razvoda ostali u dobrim odnosima. Emilija mu nije pravila probleme jer odavno nema emocije prema njemu", pisala je Nova.rs prenoseći izjavu izvora bliskog poznatom pjevaču.

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan (80) uvijek je bio okružen ljepoticama, a na Facebooku je u srpnju prošle godine objavio fotografiju na kojoj pozira s misterioznom djevojkom za koju se kasnije doznalo da se radi o Neveni Jeličić. Inače, Dikan i Nevena prvi put zajedno su snimljeni u lipnju na zagrebačkoj špici, a poduzetnik je nakon toga otkrio kako među njima izgleda ima nešto više od prijateljstva. Dikanova nova partnerica u srpske medije dospjela je 2021., kada su je mnogi povezivali sa srpskim tajkunom Jugoslavom Karićem, jednim od nasljednika dinastije Karić.

Prošle godine proputovali su zajedno i do Beča, predivne Venecije te Grčke, a zajedničke fotografije objavljivao je upravo Dikan.

Foto: Facebook

A onda, nakon showa "Ples sa zvijezdama", saznalo se da se glumica i pjevačica Tara Thaller (25) rastaje od supruga, kolege glazebika Farisa Pinje za kojeg se udala tek prije dvije godine. Nedugo nakon toga, javnost je doznala i kako ona sada ljubi plesača i svog plesnog partnera iz showa Matea Cvenića (28). No, otkrila je kako 28-godišnji Mateo nije bio uzrok kraha njezinog braka s Farisom. - U pitanju su bili drugi razlozi. Ne želim ulaziti u detalje, no do razvoda bi došlo prije ili kasnije. Nije tajna da smo Mateo i ja kliknuli čim smo se upoznali. Tijekom sezone smo se odlično slagali i postali prijatelji, ali nije nam bilo ni na kraj pameti da ćemo se i ljubavno spojiti. Intenzivnije smo se počeli družiti nakon moje rastave i prijateljstvo je preraslo u nešto više - ispričala je Tara u razgovoru za Gloriju.

Foto: Nova TV

A i Faris je brzo pronašao novu ljubav. Naime, početkom prosinca počelo se pisati kako je on sreću pronašao sa zvijezdom serije 'Kumovi', Anom Uršulom Najev. Kako nam je potvrđeno, u vezi su već neko vrijeme, te žive zajedno. 12. prosinca su objavili i prvu zajedničku fotku, a na njoj se vidi kako su se Ana Uršula i Faris lijepo proveli na zagrebačkom Adventu, a glazbenik je svoju ruku stavio na rame glumice.

Foto: Nova TV

A od početka rujna počelo se pisati i o novoj ljubavi Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša (74) sreću u ljubavi pronašao je s 30 godina mlađom Blankom Kačer (44) s kojom se u prosincu i vjenčao. Zavjete su izmijenili na intimnoj ceremoniji u jednoj zagrebačkoj crkvi, a sretne vijesti potvrdio nam je i sam Mateša.

U rujnu, nedugo nakon što je i on sam potvrdio da je pronašao novu ljubav, da su zajedno potvrdila je i Blanka i to fotografijama na društvenim mrežama.

Blanka je potom na svojem Facebooku objavila nekoliko zajedničkih fotografije iz Mongolije gdje te poručila:

– Nakon prelijepih 20 godina s Hrvojem i velike boli uslijed njegove teške bolesti i smrti, kada sam mislila da je nemoguće opet voljeti, dogodila se ljubav s mojim predivnim, duhovitim, pažljivim i inteligentnim Z - poručila je uz njihove zajedničke fotografije iz Mongolije. Kačer je pročelnica Katedre za građansko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i ravnateljica Poslijediplomskog specijalističkog studija.

22.10.2023., Zagreb - Svecana premijera predstave Drazen u reziji Paska Vukasovica u kazalistu Tresnja. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

A onda je krajem studenog sve iznenadila i vijest da će popularni glazbenik Matija Cvek (30) uskoro postati otac! O tome se već neko vrijeme šuška u glazbenim krugovima, a onda je glazbenik i sam potvrdio tu vijest na Instagramu, gdje je objavio fotografiju na kojoj čita knjigu "Trudnoća“, a u opis je dodao "Za glupane“. Matija je godinama bio u vezi s kolegicom Nikom Turković, a nakon prekida novu je sreću pronašao u ljubavi sa samozatajnom Zagrepčankom Miriam Cikron. O lijepoj plavuši zna se samo da je završila Prehrambeno-tehnološki fakultet, a s Majom Horvat je koautorica naslovnice za aktualni Cvekov album "Vile se ovdje igraju".

I za kraj, doznalo se i kako proslavljeni tenisač Borna Ćorić (27) ljubi jednu od najpoznatijih domaćih influencerica Anamariu Raič. Ekskluzivno doznajemo od izvora bliskog paru kako su golupčići više od dva mjeseca zajedno, a od nedavno su odlučili da se više neće skrivati samo u svoja četiri zida. Malo po malo počeli su izlaziti u restorane i zagrebačke kafiće, ovih dana otputovali su i u Italiju gdje su uživali u Firenci i Milanu, a zajedno su proslavili i Bornin 27. rođendan. Još uvijek se nisu odlučili za komentiranje njihova ljubavnog odnosa, no sigurni smo da će se i to uskoro promijeniti.

