Ovih 10 horor filmova ne smijete nikako zaobići na najstrašniju noć u godini!

Noć vještica idealno je vrijeme za gledanje horor filmova. Bilo da ste ljubitelj psiholoških trilera poput legendarnog “Psiha” Alfreda Hitchcocka, onih u kojim ima puno nasilja poput “Noći vještica” ili “Petka 13.”, ili možda horora s dozom humora poput “Vriska” ili “Strave u ulici brijestova”, ovaj će vam popis pomoći da se prisjetite dijela najboljih ostvarenja u povijesti kinematografije, te da možda pogledate neki film koji dosad niste uspjeli.

Ugasite svjetla, ispecite kokice, udobno se smjestite i napravite svoj horor maraton ovog vikenda. Naravno, preporučuje se da ove filmove gledate u društvu, pogotovo ako zatvarate oči tijekom strašnih scena.

Djeca kukuruza (1984)

Foto: Screenshot

Film nastao prema kratkoj priči Stephena Kinga, u kojoj grupa djece, vođena jezivim devetogodišnjakom, ima glavnu riječ. U gradić Gaitlin dolazi mladi bračni par koji putem nailazi na beživotno tijelo i žele prijaviti ubojstvo, no nailaze na otpor djece u čijem svijetu nisu poželjni odrasli. Idealan film za ljubitelje klasika horora.

Drakula (1992)

Foto: Screenshot

Najstrašnija noć u godini ne može proći bez vampira iz priče Brama Stockera. U potrazi za davno izgubljenom ljubavi, Vlad Dracula odlazi u London tražeći Minu Harker, za koju vjeruje da je reinkarnacija njegove supruge Elisabete, koja je počinila samoubojstvo. Film je dobitnik triju Oscara, a glavne uloge imaju Winona Ryder, Keanu Reeves i Gary Oldman.

Krug (2002)

Foto: Screenshot

Najstrašnija kazeta koju možete pogledati na svom videorekorderu vjerojatno je ona koja je, ni manje ni više nego - ukleta. Nakon što je i sama pogleda, novinarka Rachel primi jezivi poziv u kojem joj dječji glas kaže da ima sedam dana te počinje borba s vremenom za život novinarke i njezinog sina. Film je nastao kao remake japanske verzije istoimenog filma iz 1998. godine.

Noć vještica (1978)

Foto: Screenshot

Prije više od 40 godina Michael Myers pobjegao je iz psihijatrijske bolnice i krenuo u krvavi pohod na studenticu Laurie Strode, a u novim nastavcima ovog najpoznatijeg horora svih vremena ponovno će se obračunati s njom, noseći svoju poznatu bijelu masku. Film Johna Carpentera koji do sada ima nevjerojatnih 11 nastavaka 2020. i 2021. godine dobit će još dva.

Petak 13 (1980)

Foto: Screenshot

Ako želite djecu poslati u neki ljetni kamp, ovo nije film koji biste trebali pogledati prije negoli to učinite. Jason Voorhees dječak je za kojeg su mnogi mislili da se utopio u jezeru, no on se pojavljuje godinama i ubija sve koji mu se nađu na putu. Filmska franšiza o ubojici s hokejaškom maskom, uz ‘Noć vještica’, jedna je od najdugovječnijih s čak 12 filmova.

Vrisak (1996)

Foto: Screenshot

Sami ste u kući. Netko vas zove s nepoznatog broja i svejedno se javljate. Razgovarate sa strancem kojeg zanima koji vam je omiljeni strašni film, ne sluteći da će vam već u sljedećim sekundama ući u kuću ubojica s najpopularnijom maskom duha svih vremena. Wes Craven je bio genij za horore, o čemu govori i porast korištenja ‘lovca na brojeve’ nakon izlaska popularnog filma.

Prizivanje (2013)

Foto: Screenshot

Redatelj James Wan obogatio je filmsku industriju u brojnim žanrovima, a nakon dobro poznate ‘Slagalice strave’, napravio je apsolutni pogodak s pričom utemeljenoj na stvarnim likovima, istražiteljima paranormalnog Edom i Lorraine Warren, koji odluče pomoći obitelji u čijoj se kući počinju događati zastrašujuće stvari.

Strava u Ulici brijestova (1984)

Foto: Screenshot

’Jedan, dva, Freddy te promatra!’, stihovi su kojima započinje pjesmica koju nećete brzo zaboraviti nakon ovog filma. Freddy Krueger jedan je od onih likova čije će vas spaljeno lice i poznata rukavica proganjati dugo nakon gledanja ovog kultnog horor-filma. Svoje žrtve uhvati i ubija tek kada utonu u san, zbog čega bi oni strašljiviji nakon gledanja mogli teže zaspati.

Psiho (1960)

Foto: Screenshot

Nakon što pronevjeri novac, tajnica Marion Crane daje se u bijeg i zaustavlja u najpoznatijem motelu, čiji je vlasnik mladi Norman Bates koji živi u kući iznad motela sa svojom posesivnom majkom. Iako nije horor, ovaj psihološki triler jednog od najcjenjenijih redatelja svih vremena, Alfreda Hitchcocka, pun je napetih scena te zaslužuje svoje mjesto u maratonu.

REC (2007)

Foto: Screenshot

Španjolski film koji napetost gradi tako da većim njegovim dijelom imamo dojam kao da gledamo snimke stvarnog događaja s kamere novinarke i snimatelja koji primaju poziv u pomoć i odluče otići na mjesto događanja. Tamo saznaju da je riječ o zarazi koja se počela širiti. Film je doživio veliki uspjeh, a iste je godine izašao i horor ‘Paranormalna aktivnost’, snimljen na sličan način.