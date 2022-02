Ova emisija trebala je biti vatromet intelektualne strasti, a ne okrugli stol s naštrebanim monolozima

Peti dan, HTV1 (3 kaktusa) - Ova emisija trebala je biti vatromet intelektualne strasti, a ne okrugli stol s dugim, beskrvnim i naštrebanim monolozima. U mlakoj raspravi o Ukrajini i opcijama raspetljavanja geopolitičkog čvora između velikih sila ni uz puno mozgovanja nisam uspio doznati ništa novoga. Sve što je četvorka u studiju rekla bilo je bez dubine, to smo mogli pročitati i prije njihova prosvjetljenja nama. Svoditi priču na jednu pojednostavljenu mantru kako je Hrvatska=Ukrajina a Rusija=Srbija ne dolikuje ovakvom formatu. Kad već govorimo iz hrvatskog kuta, trebali bismo se prije takvih tvrdnji prisjetiti kako se Rusija ponašala tijekom agresije na Hrvatsku. Jedini je nešto strasti unio Petar Mitrikeski tvrdnjom da je Ukrajina ispala jako naivna, te procjenom da je cilj Zapada oslabiti i Kinu i Rusiju na istoj fronti. U drugom poluvremenu rasprave čula se konstatacija Marijane Bijelić kako je problematično što HDZ u BiH podržava ruske interese. Tko ne zna kakav je ustroj BiH, njemu je teško shvatiti da Čović i Dodik (preko kojega ona iščitava Čovićevo podržavanje Putinovih interesa) moraju biti u koaliciji, ali i da je njihov savez čista pragmatika. Kao što je to recimo savez Izraela s Arapima kontra Irana. Više je geostrategije kad djeca igraju Riziko nego u ovoj emisiji.

Dnevnik, Nova TV (1 ruža i 1 kaktus) - Jako me obradovala najava da će nam Martina Bolšec Oblak konačno rastrančati sve dvojbe oko cijepljenja, preboljenja i Covid potvrda. U šumi pandemijskih propisa koji se svakodnevno mijenjaju Stožer bi morao imati neki help centar koji bi nam davao jasne odgovore gdje možeš ući, a gdje ne, gdje možeš putovati, a gdje ne. Na e-mail dzpsupport@akd.hr slao sam nedavno upit vezano za putovanja, a dobio ovakav odgovor kao da mi ga je poslao robot: "Prilikom putovanja ili tijekom boravka u nekoj od država članica EU svaki državljanin EU-a ili državljanin treće zemlje s reguliranim boravkom u EU će kao nositelj EU digitalne COVID potvrde moći na učinkovit te interoperabilan način dokazati svoj zdravstveni status u odnosu na COVID-19!" Stoga sam nade polagao u Martinu koja je dobro započela, ali je putem zalutala i ostavila nas opet kratkih rukava za hrpu važnih pitanja. Nadam se da će pokušati još jednom.

A strana, HTV1 (3 ruže) - U trenutku kada se članovi državnog vrha svađaju tko je od njih bio u Partiji, Siniša Škarica javno je priznao da je bio član SK, iako ga to nitko nije pitao. U kultnoj A strani ispričao je kako je u Jugotonu došlo do rasprave oko izdavanja albuma "Paket aranžman" zbog pjesme "Maljčiki". "Jedan mladi član Partije, a svi smo tada bili u Partiji", kaže Siniša, "nadobudno se pobunio kako se Idoli sprdaju s radničkom klasom i pitao se - zar ćemo mi to izdati. Ali među nama je bilo slabijih i jačih članova Partije, a kako sam ja bio jači, izdali smo album", ispričao je Škarica. To izdavanje albuma je gotovo sudbinski važno za Novi val, jedinstveni glazbeni pokret koji je važan gotovo kao i francuski filmski novi val. Možda oni koji taje svoje "partijanje" skrivaju i neke mračne tajne, ne znam, no za Škaricu mogu samo reći - sreća da je bio u Partiji jer je to donijelo svima nama mnogo dobre glazbe. Inače, emisija je bila antologijska i činjenicom da je gost bio beogradski rock kritičar Peca Popović koji je imao nekoliko briljantnih verbalnih eksplozija. U studiju su se pjevale pjesme Smaka, EKV-a, Idola, integralno, na ekavici, što ne bi bio slučaj u nekim prošlim vremenima.

Dnevnik, HTV1 (1 kaktus) - Voditeljica Dnevnika Marta Šimić Mrzlečki inače je besprijekorna. Ne znam je li ikada zamucnula, nešto pobrkala, ona je toliko savršena da me bude sram gledati je. Elegantna, elokventna, dobra dikcija, jasna artikulacija, savršen slijed misli. Ali u slučaju kad nasuprot sebe ima kapitalca Davora Šterna, onda su svi ti aduti na ispitu. U tom, životnom dijelu Dnevnika, ona zapravo pokazuje jedinu manu. Baš kao što sam u prošli petak pisao da Damira Gregorat i Adrian De Vrgna djeluju pomalo distopično, po istom se receptu ponaša i HTV-ova uzdanica: sva zabrinuta, kao da će svojim pitanjima spasiti svijet, raspituje se kod Šterna koliko će poskupjeti plin jer eto (nismo znali) građane to zanima, a stari joj vuk odgovara da to ne zna ni on niti bilo tko drugi na svijetu. No, kad ti Štern kaže da će plin poskupjeti i zato što je u Europi bilo manje vjetra nego ikada, ili zato što su CO2 certifikati na burzi poskupjeli, onda si dobio neku novu robu, pa pokušaj dobiti još. Da budem slikovit - ova me vrsta savršenstva više podsjeća na Ri Chun Hee nego na Larryja Kinga.

