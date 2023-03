Otkazan koncert Petra Graše u Srbiji, ulaznice povučene iz prodaje

Koncert splitskog glazbenika Petra Graše (46) koji se trebao održati u srbijanskom gradu Čačku 18. ožujka ove godine otkazan je zbog "nemogućnosti osiguravanja tehničkih zahtjeva za realizaciju koncerta od strane dvorane", stoji na internetskoj stranici koja je u prodaju pustila ulaznice.

- Koncert Petra Graše zakazan za 18. ožujka se otkazuje zbog nemogućnosti osiguravanja tehničkih zahtjeva za realizaciju koncerta od strane dvorane - stoji na stranici ticket.rs. Ulaznice su povučene iz prodaje, a organizatori su obavijestili obožavatelje koji su svoje ulaznice već kupili da će im vratiti novac.

Foto: Screenshot

Koncert se trebao održati u Sportskoj dvorani "Mladost" u 20 sati.

Iako na službenoj stranici glazbenika te na njegovim društvenim mrežama o tome nema obavijesti, kao sljedeći njegov koncert, na njegovoj web stranici, stoji onaj 29. travnja u njemačkom gradu Munchenu, u Zenith Halle.

Međutim, termin za dan prije, 17. ožujka u Nišu i dalje je aktivan i ulaznice su i dalje u prodaji. Taj koncert održava se u Sportskoj dvorani "Čair".

Podsjetimo, srpska publika itekako voli našeg glazbenika, a to su dokazali i sjajnom zabavom u beogradskoj Štark Areni prošle godine. Petar Grašo publici u Beogradu 11. studenog priredio je glazbeni spektakl za pamćenje. Tijekom večeri su se nizali hitovi iz njegove bogate karijere, a u publici su bili i brojni poznati poput Viktorije Rađe, košarkaša Dejana Tomaševića, tenisača Filipa Krajinovića te voditeljice Nikoline Pišek koja je na Instagramu podijelila dio atmosfere s koncerta.

Petar je u Beogradu izveo i dvije pjesme Olivera Dragojevića: "Cesaricu" i "Dva put sam umra" te su se u tom trenutku na video zidu vrtjele Oliverove fotografije. Uoči koncerta u jednom od intervjua za medije u Srbiji Petar je naglasio kako mu je Oliver oduvijek bio veliki uzor.

- Poznavao me je od četvrte godine, u šesnaestoj sam napisao svoju prvu pjesmu, koja je stjecajem okolnosti, zahvaljujući mom ocu, otišla upravo u Oliverove ruke. Kada je čuo što sam napravio, nazvao me je i rekao da će sve pjesme koje sam napisao on otpjevati. Taj trenutak je bio presudan za moju karijeru i život jer je upravo Oliver odredio moj životni put. Do kraja smo ostali dobri prijatelji - rekao je Petar tada.

Kako prenose mediji u Srbiji i Petrova supruga Hana je bila na beogradskom koncertu, a prije nastupa okupljenim medijima Grašo je rekao: - Puno mi znači Hanina podrška. Tonči je gost, al‘ on zapravo nije gost, on je domaći, familija. Bez njega ne bi bio to što jesam - kazao je glazbenik.

