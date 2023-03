Jon Bon Jovi danas slavi 61. rođendan, a cijelog života vjeran je samo jednoj ženi

Jedan od najvećih rock glazbenika svih vremena Jon Bon Jovi danas slavi 61. rođendan. Frontmen grupe Bon Jovi rođen je kao John Francis Bongiovi Jr. 2. ožujka 1962. godine u New Jerseyu. Otac John senior bio je marinac talijansko-slovačkog podrijetla, a majka Carol bivša je Playboyeva zečica koja se kasnije posvetila cvjećarstvu.

Jon Bon Jovi počeo se baviti glazbom 1975., u dobi od 13 godina, svirajući klavir i gitaru sa svojim prvim bendom Raze. Sa 16 godina upoznao je Davida Bryana i osnovao bend pod nazivom Atlantic City Expressway. Još kao tinejdžer, Bon Jovi je svirao u bendu John Bongiovi and the Wild Ones, nastupajući u lokalnim klubovima, Do 1980. osnovao je još jedan bend, The Rest. Kad je imao 17 godina, Bon Jovi je čistio podove u studiju za snimanje svog rođaka Tonyja Bongiovia, Power Station. Godine 1980., kada je Meco tamo snimao božićni album Christmas in the Stars: The Star Wars, Tony Bongiovi preporučio je Johnu za pjesmu "R2-D2 We Wish You a Merry Christmas", koja je postala njegova prva profesionalna snimka (prijavljen kao John Bongiovi).

Godine 1983. Bon Jovi je posjetio lokalnu radio postaju WAPP 103.5FM "The Apple" u Lake Successu, New York, kako bi napisao i otpjevao džinglove za tu stanicu. Razgovarao je s DJ-em Chipom Hobartom i direktorom promocije, Johnom Lassmanom, koji je predložio Jonu da WAPP uključi pjesmu "Runaway" na kompilacijski album postaje lokalnih domaćih talenata. Jon nije bio voljan, ali im je na kraju dao pjesmu koju je ponovno snimio 1982. s lokalnim studijskim glazbenicima koje je označio kao The All Star Review: gitarist Tim Pierce, klavijaturist Roy Bittan, bubnjar Frankie LaRocka, i basist Hugh McDonald.

U ožujku 1983. Jon Bon Jovi pozvao je Davida Bryana, koji je zatim pozvao basista Aleca Johna Sucha i iskusnog bubnjara po imenu Tico Torres. Kasnije se bendu pridružio gitarist Richie Sambora. Bon Jovi, Sambora, Such, Bryan i Torres postali su osnivači grupe Bon Jovi.

Godine 1984. i 1985. Bon Jovi izdali su svoja prva dva albuma, a njihov debitantski singl "Runaway" uspio je ući u američki Top 40. Godine 1986. bend je postigao veliki uspjeh i globalno priznanje sa svojim trećim albumom, "Slippery When Wet," koji je do 2011. prodan u 28 milijuna primjeraka diljem svijeta. "Slippery When Wet" imao je tri Top 10 singla, od kojih su dva dosegla prvo mjesto: "You Give Love a Bad Name" i "Livin' on a Prayer".

Bon Jovi su izdali 14 studijskih albuma, pet kompilacija i tri live albuma. Prodali su više od 100 milijuna ploča diljem svijeta, što ih čini jednim od najprodavanijih američkih rock bendova. Održali su više od 2700 koncerata u više od 50 zemalja za više od 34 milijuna obožavatelja, a 2011. nastupili su na maksimirskom stadionu u Zagrebu. Bon Jovi je 2006. primljen u Glazbenu kuću slavnih Ujedinjenog Kraljevstva, a 2018. u američku Kuću slavnih rock and rolla.

Godine 1990. Jon Bon Jovi snimio je soundtrack za film Young Guns II poznatiji kao Blaze of Glory. Nakon što mu je prvotno pristupio njegov prijatelj Emilio Estevez da mu posudi "Wanted Dead or Alive" kao temu za njegov nadolazeći nastavak Billy the Kid, Bon Jovi je završio skladanjem potpuno nove tematske pjesme za soundtrack filma i izdavanjem svog prvog solo albuma . Na albumu su gostovali Elton John, Little Richard i Jeff Beck. Naslovna pjesma, "Blaze of Glory", zauzela je prvo mjesto na Billboard Hot 100. Godine 1991. "Blaze of Glory" osvojila je nagradu za omiljeni pop/rock singl na American Music Awards i nagrađena Zlatnim globusom , također. Pjesma mu je također donijela nominaciju za Oscara i nominaciju za Grammyja.

Tijekom zaustavljanja u Los Angelesu na The New Jersey Syndicate turneji 1989., Bon Jovi je potajno otputovao u Las Vegas i vjenčao se sa svojom srednjoškolskom ljubavi, Dorotheom Hurley, 29. travnja u Graceland Wedding Chapel. Par ima četvero djece: kćer Stephanie (28) i sinove Jesseja (27), Jakea (19), i Romea (17).

Bon Jovi je prije četiri godine s obitelji posjetio Hrvatsku. S obitelji je plovio Jadranskim morem i oduševio obožavatelje svojom neposrednošću.

VIDEO: Thompson i Danijela dobili su crkveno poništenje braka, a s Grašom je u vezi bila 24 godine