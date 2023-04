Oskarovac najavio novu seriju pa onda otkrio: 'Harrelson bi mogao biti moj polubrat'

Hollywoodska zvijezda Matthew McConaughey (53) rekao je da bi Woody Harrelson (61) . Oskarovac je gostovao u podcastu Kelly Ripa Let's Talk Off Camera, gdje je govorio o svojoj povezanosti s kolegom iz serije "Pravi detektiv". McConaughey je u podcastu otkrio kako je njegova majka možda poznavala Harrelsonova oca. - Znate, gdje ja počinjem, a gdje on završava, i gdje on počinje, a ja završavam, uvijek je bila nejasna crta i to je dio naše povezanosti - kazao je glumac.

McConaughey je rekao da je njegovo prijateljstvo s Harrelsonom također zbližilo njihove obitelji. - Moja djeca ga zovu ujak Woody, njegova djeca mene zovu ujak Matthew... Kad vide naše slike moja obitelj misli da sam na mnogim njegovim slikama ja, a moja obitelj misli da je na mnogim mojim slikama on - rekao je i dodao da je njegova majka na zajedničkom putovanju u Grčku otkrila kako je poznavala Harrelsonovog oca,

- Sjedimo i razgovaramo o tome koliko smo bliski i naše obitelji. A moja mama kaže 'Woody, poznavala sam tvog tatu - kazao je glumac i dodao da je tada počeo računati.

- Razmotrili smo što to znači, malo smo izračunali i otkrili da je Harrelsonov tata bio na odmoru u isto vrijeme kada su se moji mama i tata razvodili - dodao je.

Na pitanje je li glumac napravio DNK test kako bi provjerio je li Harrelson stvarno njegov polubrat, McConaughey je odgovorio:

- To baš i nije lako jer bi mogao shvatiti nakon 53 godine kako njegov tata možda nije njegov tata - rekao je McConaughey.

"Malo mi je teže jer me traži da iskoristim priliku i odem 'Čekaj malo, pokušavaš mi reći da moj tata možda nije moj tata nakon 53 godine vjerovanja u to?' Dobio sam više kože u igra."

Inače, Harrelson i McConaughey bi trebali glumiti u humorističnoj seriji pod nazivom "Brother From Another Mother" ("Brat od druge majke") na Apple TV+.

Serija je "temeljena na istini", rekao je McConaughey i istražuje vezu između dvoje glumaca i njihovih obitelji. Komedija koju je osmislio dobitnik nagrade Emmy David West Read "iskrena je neobična ljubavna priča o paru" koja se temelji na "čudnoj i lijepoj vezi" između McConaugheya i Harrelsona, stoji u priopćenju za javnost Apple TV+.

"Prijateljstvo Matthewa i Woodyja je na kušnji kada njihove zajedničke obitelji pokušaju živjeti zajedno na Matthewovu ranču u Teksasu", dodaje se.

