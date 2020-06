Omiljena radijska voditeljica ovako je izgledala prije 15 godina na početku karijere

Omiljena radijska voditeljica Ivana Mišerić svoju karijeru nije počela na radiju kako je planirala, već na televiziji. Prije 15 godina postala je jedno od zaštitnih lica Z1 televizije i karijeru je počela brusiti već kao brucošica na ovoj televiziji , gdje je uređivala i vodila mozaičnu emisiju “S nama je bolje”.

Na početku svoje televizijske karijere odradila je i jedan od prvih snimanja za intervju i tada je Ivana imala bitno drugačiji modni stil ali i frizuru. Nakon četiri godine na televiziji lijepa voditeljica upušta se u radijske vode. Počinje raditi na Anteni Zagreb, a danas je slušamo u jutarnjem programu Otvorenog radija gdje svako jutro od zore uljepšava jutra svojim slušateljima koji su joj svoju vjernost pokazali i glasujući za nju kada je bila nominirana za Večernjakovu ružu koju je i osvojila u kategoriji radijska osoba godine. - Stres nastaje svaki put kad si ispred mikrofona, a najteži je zadatak biti jednostavan i izravan. Svi me pitaju je li mi teško rano se buditi, u 4.15 sati, no naviknula sam se na to zbog svojih slušatelja. Imam najveće blago na svijetu, a to su najbolji slušatelji. Obožavam dvosmjernu komunikaciju, to je moja motivacija i gorivo za rad - rekla nam je ivana prije tri godine kada je osvojila Ružu.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL 10.05.2005., Zagreb - Voditeljica dnevnog programa na Z1 televiziji Ivana Miseric. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL Otkako je počela svoju karijeru na televiziji i radiju njezin stil se značajno promijenio i mladenačke i razigrane kombinacije kojima je bila tada odana sada su zamijenila nešto elegantnija modna izdanja. Promijenila je i boju kosu i stil šminkanja, ali zadržala je i dalje svoj vedar duh i ne čudi što je jedno od omiljenih radijskih glasova u Hrvatskoj. Ivana je u sretnoj vezi s poduzetnikom Sandrom Murom.

