Obožavateljice poludjele: David Beckham u boksericama popravlja televizor, a Victoria se pohvalila

Poduzetnica i bivša pjevačica Victoria Beckham (49) nedavno je iznenadila pratitelje na društvenoj mreži Instagram novom fotografijom svog supruga Davida Beckhama (48). U bijelim boksericama Beckham je legao na pod i popravljao televizor, a nakon što je fotografija obišla svijet oglasila se i firma čiji televizor ima. - Izjava o odricanju od odgovornosti: ne dolaze svi naši televizori s ovim električarom - napisali su iz tvrtke pa nasmijali svoje korisnike i ostalu javnost. Njegova supruga Victoria je uz tu fotografiju napisala: - Električar je došao popraviti televizor... Nema na čemu! - a brojne žene u komentarima ispod objave poželjele su da i one kod sebe imaju takav prizor. Komentar je ostavila i teniska zvijezda Eugenie Bouchard te napisala: - I moj je pokvaren...

Podsjetimo, Victoria i David u braku su od 1999. godine, a zajedno imaju četvero djece - sinove Brooklyna, Cruza i Romea te kći Harper. Jedan od najpoznatijih parova na svijetu uspješno je prošao kroz brojne izazove, oboje su izgradili uspješne karijere, a ni danas se ne odmaraju, već svoje carstvo šire iz dana u dan. Victoria Adams bila je pjevačica girl banda Spice Girls i sa svojim je prijateljicama osvajala glazbene ljestvice te krala srca muškaraca diljem svijeta, a tako i ono Davida Beckhama. Popularni nogometaš engleskog Manchester Uniteda u jednom od intervjua otkrio je da je upravo Posh Spice bila njegova omiljena spajsica, a kad ju je upoznao, shvatio je da će ona biti glavni začin njegovog života.

- Moja me žena izabrala iz knjige s nogometnim naljepnicama. A ja sam nju izabrao s televizije. Odmah sam se osjećao kao da nam je oduvijek suđeno biti zajedno - našalio se u svojoj autobiografiji. Victoria i David upoznali su se 1997. godine u dvorani za igrače Manchester Uniteda, a slažu se da im se dogodila ljubav na prvi pogled. Nakon otprilike dvije godine u vezi par je izrekao 'sudbonosno da' u srpnju 1999., a ona je svijetu otada poznata kao Victoria Beckham. U haljini Vere Wang boje slonovače zakoračila je u svijet obitelji Beckham te sa suprugom kreirala svijet u kojem vladaju njihova pravila.

Međutim njihov je odnos nakratko narušen 2004. godine, kada se proširila vijest da David ima izvanbračnu vezu s Rebeccom Loos, asistenticom koja je bila bliska s čitavom obitelji. Mediji su to nazivali najvećom pričom od smrti princeze Diane, a popularni nogometaš optužbe je nazvao smiješnima. Victoria je godinama kasnije otkrila da joj je taj period bio vrlo težak, no da ih je to razdoblje dodatno zbližilo.

- Blagoslovljena sam što imam divnog muža i prekrasnu, zdravu, sretnu djecu. Da, puno putujemo zbog svojih poslovnih i dobrotvornih obaveza, ali uvijek nađemo vremena jedno za drugo kao par i kao obitelj. David i ja nemamo što dokazivati. Volimo se, pazimo jedno na drugo i jaki smo i kao partneri i kao roditelji - komentirala je tada. Zbog visokog društvenog statusa i velikog zanimanja javnosti za njihove živote njihova su djeca također postala poznata, a popularni roditelji često ih pokazuju na društvenim mrežama.

