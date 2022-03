Objavljen je rapored nastupa prve i druge polufinalne večeri Eurosonga, evo koja po redu nastupa Mia Dimšić

Objavljen je raspored nastupa izvođača koji će svoje zemlje u svibnju predstavljati u Torinu na Eurosongu. Prva polufinalna večer će se održati 10. svibnja i 17 izvođača će pokušati osigurati mjesto u finalu i te prve polufinalne večeri nastupa i naša predstavnica Mia Dimšić. Ona je na rasporedu 11. dok će večer otvoriti nastup predstavnika Albanije. U drugoj polufinalnoj večeri će biti 18 izvođača i 12. svibnja svoje mjesto u finalu će pokušati izboriti i predstavnica Srbije Konstrakta.

Dan nakon drugog polufinala produkcija će napraviti redoslijed nastupa, a zasad je poznato samo kako će Italija kao zemlja domaćin u finalu 14. svibnja nastupiti deveta. Francuska, Njemačka, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italija imaju osigurano svoje mjesto u finalu i tek tada ćemo vidjeti njihove predstavnike, ali publika ovih zemalja može sudjelovati glasovima u odabiru finalista tijekom prve dvije polufinalne večeri.

The Running Order for the Eurovision Song Contest 2022 Semi-Finals is out!



Albania 🇦🇱 opens the 1st Semi-Final and the Czech Republic 🇨🇿 turn off the lights at the 2nd Semi!



