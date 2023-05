O tragičnom životu Playboyeve zečice progovorili njezini najbliži: 'Gledali smo kako se pretvara u egoistično čudovište'

Život Playboyeve zečice, pop ikone 90-ih Anne Nicole Smith, koju mnogi pamte po seksepilu, duhovitosti i velikodušnosti, obilježen je brojnim tragedijama koje su se samo nizale, a sada je njezin život bio i podloga za dokumentarac. Dokumentarni film imena 'You Don't Know Me', koji bi objavljen trebao biti 16. svibnja, govori upravo o njenom životu, ali kroz oči onih koji su joj bili bliski te su oni govorili o 'pravoj' Anni kakvu su poznavali.

Smith je tijekom života pokazivala kako uživa u raskoši, no u dubini duše je skrivala tugu. Potraga za slavom i bogatstvom dovela ju je do ovisnosti, tragične smrti njezinog 20-godišnjeg sina samo tri dana nakon rođenja njezine kćeri i naposljetku, njezine smrti. O njezinom se životu puno pisalo i za života, a ususret izlaska dokumentarca o njoj raspisao se i The Sun koji je opisao kako je bitka s drogom manekenku pretvorila u "manipulativno, egoistično čudovište" te da je izmislila zlostavljanje u djetinjstvu jer "tužne priče donose novac".

Ovaj novi Netflixov projekt sadrži intervjue s njezinom obitelji, prijateljima i zaposlenicima, plus arhivske snimke njezine pokojne mame Virgie. Najbolja prijateljica Missy, koja je upoznala Annu u striptiz klubu u kojem su obje radile, u filmu tvrdi da su imale tajnu aferu.

- Bila sam njezina prva ljubavnica i stvarno zaljubljena u nju- tvrdi Missy koju je Anna upoznala kada je došla u striptiz klub na audiciju nakon što je pobjegla od supruga s kojim je dobila sina Daniela.

- Rekla mi je da će postati poznati model. Bila je uvjerena da su jedino što je u tome koči njezine grudi, pa je štedjela i platila si operaciju. Međutim zbog toga je osjećala bol i uzimala je lijekove na recept, uključujući valium - priča Missy u filmu.

U tom striptiz klubu Smith je 1991. godine prvi put zaplesala za udovca i naftnog milijardera J. Howarda Marshalla, koji je tada imao 86 godina. Počeo ju je obasipati skupim darovima te je dvije godine molio da se uda za njega, no ona je to odbijala, rekavši da prvo želi steći ime kako bi spriječila ljude da je nazivaju sponzorušom. Slavu je stekla kada ju je urednica Playboya Marilyn Grabowski pozvala na snimanje u Los Angeles.

Snimke naslovnice Playboya i daljnja suradnja s magazinom doveli su je do unosnog ugovora s Guess Jeansom, gdje su je prozvali novom Claudijom Schiffer. Dobila je i prvu glumačku ulogu u filmu braće Coen iz 1994. "The Hudsucker Proxy", nakon čega je iste godine uslijedio "Naked Gun 331⁄3". Kako joj je karijera uzletjela, Missy se preselila kod nje kako bi joj pomogla oko sina Daniela i tada su postale ljubavnice.

Missy je ispričala i kako je u jednom trenutku primijetila da je sve počelo ići krivo. Godine 1993. Annina je zloupotreba droga počela rasti, a prevezena je u listopadu te godine i hitno u bolnicu zbog slučajnog predoziranja.

- Dolazila je na snimanje iscrpljena. Više nije bila zahvalna Marshallu i tretirala ga je kao bankomat. Gledate kako se ta osoba koju volite pretvara u egoistično čudovište, pravog ovisnika o drogama. Moja prijateljica koja me voljela više nije bila tu. Nije bilo suosjećanja. Pa sam dala otkaz. Završile smo - govori Missy.

Anne se potom udala za milijardera Marshalla, a nakon njegove smrti 13 mjeseci kasnije uslijedila je pravna bitka za njegovo bogatstvo o čemu su pisali i brojni mediji.

Ostavši bez novca, Smith je potpisala ugovor za TV reality show za E!, "The Anna Nicole Smith Show". Razvila je poremećaj prehrane, pa je potpisala i ugovor s tvrtkom za dijetu, često ne jedući ništa danima i živeći na tabletama za mršavljenje i lijekovima. Onda je uslijedio i intervju u kojem je Smith tvrdila da je pobjegla od kuće nakon što je više puta bila silovana i pretučena u djetinjstvu.

- Bila sam šokirana kada sam čula taj njezin intervju jer sam znala da to nije bilo njezino djetinjstvo. To je bilo moje djetinjstvo, točno onako kako sam joj ga ispričala - otkrila je Missy, a u filmu Annin brat tvrdi i da njihova majka nikad nije zlostavljala njegovu sestru.

- Jednom sam je pitala zašto govori takve laži. Odgovorila mi je da bi voljela kada bi razumjeli da zarađuje više pričajući tužne priče nego što zarađuje pričajući dobre priče - govori u arhivskoj snimci njezina majka Virgie kako donosi The Sun.

Anna je 2005. godine i zatrudnjela, što je povuklo brojne kontroverze te izazvalo bizarnu bitku za očinstvo između četiri muškarca, da bi se naposljetku pokazalo da je fotograf Larry Birkhead otac djevojčice Dannielynn, nad kojom je dobio i skrbništvo nakon Annine smrti.

U to vrijeme njezin sin iz prvog braka, Daniel, već je imao slom i bio ovisan o drogama. Dan nakon što je Anna rodila Dannielynn, 20-godišnjak je posjetio svoju mamu i malu sestru u bolnici u Barbadosu i nedugo nakon toga umro od predoziranja, a pet mjeseci kasnije preminula je i ona.

