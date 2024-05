Numerologinja otkriva kakva budućnost očekuje Baby Lasagnu nakon Eurovizije

Poznata hrvatska numerologinja Dea Devidas nam je s numerološke strane pokušala pojasniti što više detalja o nastupu Baby Lasagne i plasmanu u Švedskoj te nam je otkrila i kakva budućnost očekuje našeg predstavnika nakon Eurovizije.

- Budućnost će razviti na Euroviziji i dirnuti srca mnogih i imat će otvorena vrata za svjetskih uspjeh u smislu popularnosti kroz europske projekte i odjeknut će globalno. Na njemu je kako će tu odigrati, s obzirom da on ima veliku kreativnost i talent za pisanu riječ i zna interpretirati pisanu riječ, ne samo kroz pjesmu nego i kroz priču i igrat će se u svim kreativnim izričajima gdje se njega treba čut, gdje treba govoriti i gdje se treba pjevati. I to će intenzivno trajati tri do četiri godine - govori Devidas, a što nam je još otkrila o budućnosti Marka Purišića pogledajte u videu.

Baby Lasagna od početka slovi za favorita, a zadnjih nekoliko dana na vrhu je eurovizijskih kladionica s više od 40 posto šansi za pobjedu. Za njegovom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" luduje cijela Europa i svi zadnja dva tjedan plešu na ritam ove pjesme. U finalnoj večeri Marko nastupa 23. po redu i eurovizijski znalci vjeruju kako je to odličan redni broj. Za njega je žiri već glasao na drugoj generalnoj probi u petak, a danas za Marka mogu glasati svi izvan Hrvatske.