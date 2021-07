Novi miljenik žena i seks-simbol odlučio se na drastičnu promjenu, a ovo su reakcije obožavateljica

Do prije dva mjeseca izvan Italije pobjednici ovogodišnjeg Eurosonga grupa Måneskin bili su potpuno anonimni izvan svoje domovine, a sada su njihove pjesme na vrhovima glazbenih ljestvica diljem svijeta i broj njihovih obožavatelja raste iz dana u dan, a na društvenim mrežama imaju 4.8 milijuna pratitelja. Zvijezda benda bez ikakve sumnje je Damiano David koji je preko noći postao novi seks - simbol i obožavateljice diljem svijeta svaki dan čekaju na njegovu novu objavu, a Instagram story koje je zadnje podijelio obožavateljice je iznenadio.

Ovaj 22-godišnjak iz Rima odlučio se na promjenu imidža i novi frizuru koja je podijelila njegove obožavateljice. Nova kraća frizura dijelu obožavateljica nije se baš svidjela i dale su to do znanja na društvenim mrežama. - Damiano se ošišao, ja ću umrijeti! Što je napravio s kosom, zašto je ovo napravio? Što ti se dogodilo Damiano, čemu to? OMG! Što si to učinio - bili su neki od vapaja njegovih pratiteljica koje nisu mogle doći k sebi zbog njegove promjene imidža. Ipak, više je bilo onih koje su oduševljeno komentirale ovu promjenu. - Ne znam za vas, ali aj obožavam novu Damianovu frizuru. On je zgodan s bilo kojom frizurom i sve mu dobro stoji. Genijalno mu stoji - pisale su obožavateljice.

Foto: Instagram

Damiano je uoči nastupa na Eurosongu objavio kako je u vezi i potvrdio je da je njegova djevojaka talijanska influencerica i manekenka Giorgia Soleri. David je objavio fotografiju s Giorgijom na Instagramu i napisao: Nakon skoro četiri godine, napokon to možemo reći, zar ne?