Novi član uprave Holdinga bio je i u 'Milijunašu', kući je otišao sa samo 1000 kuna

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak ujutro u gradskoj upravi održao je redovnu konferenciju za medije na kojoj je predstavio tri novoimenovana člana uprave Zagrebačkog holdinga.

– Za troje kandidata smo se odlučili, stupit će na mandat u rujnu kao članovi uprave Holdinga. Ivan Novaković ima dugogodišnje iskustvo u Ini. Boris Sesar druga je osoba, ima dosta iskustva u telekomunikacijama i IT-u. Treća osoba je gospođa Matija Subašić Maras, ima iskustvo upravljanja ljudskim potencijalima i resursima. Ove tri osobe odabrali smo kao dodatne članove uprave. Uz Nikolu Vukovića i Antu Samodola, oni su članovi uprave – rekao je Tomašević.

Zanimljivo, Boris Sesar javnosti je poznat i od ranije i to zbog sudjelovanja u kvizu 'Tko želi biti milijunaš?'. Sesar se gledateljima predstavio u ožujku ove godine kada je sjeo preko puta voditelja Tarika Filipovića. Predstavio se kao magistar ekonomije iz Pule.

Do tisuću kuna tada je došao stvarno lako, a džoker "pola-pola" iskoristio je na pitanju o imenu koje dijele ruševni dvorac i poznati arboretum smješteni u blizini Vinice nedaleko od Varaždina. Nakon preostalih Gline i Opeke, a otpalih Kupara i Ilove odlučio se za Opeku i osvojio 4.000 kuna.

Ne bi li pak osvojio 16.000 kuna na zemljopisnom pitanju zatražio je pomoć znalaca. Razdvaja li kontinente Drakeov, Cookov, Hudsonov ili Magellanov prolaz, glasilo je ono. Odabrani Ivan pomogao mu je rekavši kako je riječ o Drakeovom prolazu. Inače, prolaz nazvan po engleskom pomorcu Francisu Drakeu jedan je od najzloglasnijih na svijetu, poznat po lošem vremenu i nemirnom moru, a nalazi se između Južne Amerike i Antarktike te povezuje Tihi i Atlantski ocean.

Foto: HRT



Džokera "zovi" Boris je za prelazak drugoga praga upitao zna li iz kojega je svog romana glavni muški lik slavni Stephen King usporedio sa Šeherezadom. Ponuđeni odgovori su bili A: Carrie, B: Isijavanje, C: Zelena milja ili D: Misery. Džoker je rekao Isijavanje no Borisa su više vukli odgovori Carrie i Zelena milja, dok Jacka Nicholsona (koji je utjelovio poremećena pisca Jacka Torrancea u istoimenoj adaptaciji romana Isijavanje) nije mogao povezati sa Šeherezadom. Ustvrdio je i kako odustajanje nije opcionalno te se opredijelio za Carrie, no točan odgovor bio je D: Misery pa je kući otišao sa samo 1000 kuna.

Foto: HRT

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku s Albinom Grčić