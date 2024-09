Nove optužbe za Andrewa Tatea! Žene tvrde da ih je kontroverzni influencer silovao i davio: 'Bila sam prestravljena'

Kontroverzni influencer Andrew Tate bori se s brojnim optužbama. Naime on je ranije u Rumunjskoj optužen za silovanje, trgovinu ljudima i osnivanje organizirane kriminalne skupine za seksualno iskorištavanje žena. Sada su dvije žene progovorile o svojim iskustvima. One su svoja iskustva ispričale za BBC, a treća osoba je dodala da ju je silovao Tateov mlađi brat Tristan, također influencer s milijunima sljedbenika. Braći zbog svega prijeti više od 10 godina zatvora, a Andrew je u kućnom pritvoru u Rumunjskoj. Tužitelji razmatraju nove optužbe protiv njega, uključujući seksualni odnos s maloljetnicom i trgovinu maloljetnim osobama.

Dvije Britanke iznijele su detalje navodnog silovanja i seksualnog nasilja koje je počinio Andrew. Optužbe se odnose na događaje prije 10 godina, kada je Tate još živio u Lutonu. Prva žena je kazala da je bila 2013. godine u izlasku s Andrewom, a potom je došla u njegovu kuću. “Počeo me ljubiti i rekao da razmišlja hoće li me silovati. Iznenada me zgrabio za grlo, tresnuo o naslon kreveta i počeo daviti", kazala je te dodala da joj je nakon svega slao uznemirujuće tekstualne i glasovne poruke o silovanju i seksualnom nasilju. “Jesam li loša osoba? Što se tebi više nije sviđalo, to sam ja više uživao”, rekao je u glasovnoj poruci. U SMS-u je napisao: “Volim te silovati." Anna kaže da je davljenje pokušao objasniti kao šalu:

“Jesi li ozbiljno toliko uvrijeđena što sam te malo davio?” Ovaj događaj ova je žena prijavila 2014. godine policiji, a slične optužbe iznijele su još dvije osobe, pa je policija pokrenula istragu. Pet godina kasnije njihovi iskazi poslani su državnom tužiteljstvu, ali je odlučeno da nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice.

Tatea je slično upoznala i druga žena koja je progovorila. Tada je također živio u Lutonu te su zajedno izašli na nekoliko puta, a kasnije imali vezu za jednu noć. Ona je nekoliko mjeseci kasnije ponovo srela Tatea te su tada imali odnos, a influencer ju je davio. Borila se za zrak, a na kraju je izgubila svijest. Kad je došla k sebi, seks još nije bio završen: “Bila sam apsolutno prestravljena. Sjećam se kako sam hvatala zrak. Bilo je to silovanje.” Druga žena priznala je kako to nije prijavila te da žali zbog toga, a za ovaj medij još je pet žena ispričalo slične priče.

U lipnju prošle godine Tate je zanijekao da je ikada davio ili imao spolni odnos sa ženom bez njezina pristanka: “Znam da nikad nikoga nisam povrijedio. Nije u mojoj prirodi povrijediti ljude.”

Podsjetimo, prema podcastima u kojima sudjeluje i videima koje objavljuje (često na platformama na kojima se takav sadržaj plaća) njegov stav o ženama je da su vlasništvo muškaraca, te da bi ženu koja ga optužuje za prevaru zadavio. Fascinantni su i njegovi videi o tome kako se treba ponašati 'pravi muškarac' - na primjer, tvrdi da bi osoba kako bi postala pravi muškarac trebala piti samo običnu vodu, a ne gaziranu, jer mjehurići u piću nisu dovoljno muževni, te da ne bi smjeli imati mačke kao kućne ljubimce nego isključivo pse. Da, možda bi to bilo smiješno ili zabavno, da su njegove izjave zafrkancija ili trolanje, no Andrew, inače prvak u kickboxu, ono što govori stvarno i misli. Da ne voli žene jasno je odmah iz razloga zbog kojeg je izbačen iz Big Brother kuće. Godine 2016. diskvalificiran je, jer je u javnost izašao video u kojem se vidi da tuče ženu remenom. Tate bez srama promovira mizoginiju, a mladima pokušava usaditi svoja uvjerenja. Ovaj 37- godišnjak kaže da izlazi na spojeve samo s djevojkama u dobi od 18 i 19 godina, a svoje bivše naziva glupim ku****.

Osim Andrewa, problematičan je i njegov brat Tristan, njegov najbolji prijatelj i kako ga u nekim videima opisuje - srodna duša. Obojica su optuženi da su zgrnuli milijune na webcam stranicama koje targetiraju usamljene muškarce koji padaju na lažne manekenke s tužnim životnim pričama. Braća poriču sve optužbe, pa čak i oni da su u svojoj vili u rumunjskoj zarobljenu držali 21-godišnjakinju.