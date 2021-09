Nova prinova u britanskoj kraljevskoj obitelji, rodila je princeza Beatrice

Unuka kraljice Elizabete, princeza Beatrice (33) i njezin suprug Edoardo Mapelli Mozzi postali su roditelji u subotu, objavila je Buckinghamska palača. Beatrice je rodila prvo dijete, djevojčicu tešku 2,8 kilograma u Londonu, točnije u bolnici Chelsea and Westminster, pretpostavlja se u privatnom Kensingtonskom krilu.

Ime djevojčice još nije otkrivenom, a malena je drugo unuče princa Andrewa i Sarah Ferguson te kraljičino 12 praunuče. Beatriceina djevojčica je 11. u redu za prijestolje, a iako ju je rodila princeza neće imati kraljevsku titulu budući da ju dobivaju samo unuci vladara po muškoj liniji. Iako joj kraljica može dodijeliti kraljevsku titulu, pretpostavlja se kako to neće tražiti.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.



