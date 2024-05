Nizozemski predstavnik navodno priznao zalet šakom prema fotografkinji: 'Osumnjičen za...'

Završena je istraga protiv Joosta Kleina, nizozemskog predstavnika na Euroviziji koji je diskvalificiran uoči finala natjecanja zbog prijetnji koje je uputio djelatnici televizijske producentske ekipe. Švedski Aftonbladet piše da je Nizozemac priznao da je napravio zalet šakom.

"Muškarac je osumnjičen za nezakonite prijetnje u Malmö Areni u četvrtak navečer. Osumnjičenik je saslušan, ali nije pritvoren. Tužitelj koji je primio ovu nezakonitu prijetnju je zaposlenica Eurovizije", rekao Emil Andersson, voditelj odjela za istrage u Malmöu.

Prema izvoru Aftonbladeta, Klein je navodno tijekom ispitivanja priznao sve i rekao da je bio pod velikim stresom zbog svih fotografa te ih je zamolio da prestanu snimati. Kada ga nisu poslušali, naljutio se i podigao ruku šaku te nasrnuo na fotografkinju. Ipak, nije je udario, prenose mediji. Joost Klein se također, prema riječima ljudi koji su bili prisutni u backstageu, ispričavao poslije toga i ponavljao: "Žao mi je, žao mi je." Međutim, nejasno je li ta isprika bila upućena i fotografkinji, a nakon incidenta Nizozemac je diskvalificiran iz natjecanja.

Podsjetimo, raniji medijski napisi koji su se pojavili nakon što Klein nije nastupio na probi u petak, sugerirali su na to da je doista došlo do nekog skandala, odnosno sukoba između Kleina i izraelske delegacije zbog različitih stavova o ratu između Izraela i Hamasa. Iz EBU-a su istaknuli da njegova diskvalifikacija nema nikakve veze s njegovim stavovima prema drugim izaslanstvima.

Što se sve događalo tih dva tjedna u Malmöu i koje su to razlike između žirija i publike te što je lobiranje na Eurosongu, tumačio nam je i Tomislav Štengl, vođa hrvatske delegacije na Euroviziji i član EBU-ove Referentne grupe za Eurosong. – Žirije biraju televizije koje se natječu, algoritam odabira članova nacionalnog žirija isti je kao i kod odabira žirija za Doru. Trebaju biti zastupljeni u otprilike istom omjeru i ženski i muški članovi žirija. Treba paziti i na raspon godina, nije poželjno da su svi istih godina ili sličnih, što dovodi i do drukčijeg pogleda na pjesme. Naravno, žiriji koji se moraju odabrati mjesec dana prije samog natjecanja su upućeni u to tko je favorit, a tko nije. Vjerujem da je svaki član žirija objektivan, ali i ta objektivnost ima svoje granice jer ne možete se totalno isključiti od onoga što pročitate i vidite na brojnim društvenim mrežama i glazbenim streaming platformama – rekao nam je Štengl te dodao:

– Ako se prisjetimo, na Dori smo imali i četiri strana žirija da imamo uvid kakvo bi moglo biti glasanje na Euroviziji. Dobili smo 12 bodova od Islanda, 10 od Ukrajine, četiri od Njemačke i nula od Italije – prisjetio se. – Svaki član žirija trebao bi biti objektivan – kazao je sugovornik, a ostatak razgovora pogledajte u videu

