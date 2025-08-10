Bard hrvatskog novinarstva i prevoditelj visoke književnosti i poezije, koji je dokazivao sebi da je književnost zapravo neprevodiva

Živjeli smo u vremena kada su novine bile osnovno pedagoško-obrazovno sredstvo društva i zajednice. Danas se, pak, na prste jedne ruke nabroje novinski pisci od kojih njihova hotimična i slučajna publika nešto novo može saznati i naučiti. Kao što se na prste jedne ruke nabroje oni novinari koji imaju neka izvanovinska specifična znanja ili su eksperti u nekim drugim profesijama. Marko Grčić (1938.) radni vijek proveo je u novinama, a kada je prije već dvadesetak godina odlazio u mirovinu, poslodavac mu je tom prigodom priredio večeru u ekskluzivnom zagrebačkom restoranu i poklonio mu izvanredno dobar, a bogme i skup Bang & Olufsen kućni glazbeni sustav. Dobro sam to upamtio, svjestan da takvo što neću još često viđati u životu. Poslodavac je, da ni ovaj put ne prešutimo, bio Nino Pavić.

Dva su temeljna ekspertna polja Grčićeva: on je pjesnik i poznavalac poezije i književnosti, on je književni prevoditelj i u tom smislu apsolutni vladar svoga materinjeg jezika. S oba se posla temeljito bavi cijeloga života, ali je objavio tek nekoliko pjesničkih knjiga, a nije ni mnogo više toga prevedenog objavio. Neobično je nekim se poslom tako ustrajno baviti, a iza sebe ostavljati tako malo rezultata. Objašnjenje, međutim, postoji: Grčić je veliki tragač, avanturist i istraživač, koji radi da bi saznavao i da bi nešto stvarao unutar sebe i za sebe. O tome, uostalom, svjedoči i ova knjiga.

Na dvjestopedesetak stranica, malog formata, u njoj je sabrao prijevode poezije, koje uglavnom nije prethodno objavio, nego ih je radio za samoga sebe, kao neku vrstu intelektualne i jezične provjere ili, kako za sebe veli u predgovoru naslova "Pokušaj samoobrane", kao "pokušaj da uđem u neke poetske svjetove koji su mi bili strani: nisam otkrio bolji ulaz nego da ih pokušam intimizirati preko jezika što mi je intiman." I u toj svojoj avanturi, Grčić je poput Borgesa.

Pjesme niže po jezicima s kojih ih je prevodio. Redom kako je i u knjizi: staroslavenski, kineski, engleski, francuski, hispanoamerički, talijanski, ruski, poljski, njemački. Grčić neke od tih jezika dobro poznaje, neke i ne. Ali je mnogo, mnogo važnije znati jezik na koji se prevodi, a njega on pozna do u dušu.

Dva su ključa za prevođenje, kako Grčić kaže, i vrijedi ga na ovom mjestu u široko citirati: "Prvi ključ: oni su (prepjevi, op. M.J.) neka vrsta osobnoga teksta kako zamišljam, ili kako sam zamišljao, da bi ih autori napisali na hrvatskome da su to mogli, što znači da sam, umjesto njih, to pokušao učiniti ja. Štoviše, neke sam pjesme hotimično prebacivao iz vezanoga u odriješeni stih (napuštajući izometriju ili sustav rima) kako bih ih, izvlačeći ih iz njihova tradicionalnog konteksta, osvježio, ili bolje proosjećao i razumio. To su moji privatni eksperimenti. Uzgred rečeno, slično je postupio i veliki talijanski pjesnik Giuseppe Ungaretti prevodeći Williama Blakea, Stéphanea Mallarméa i druge pjesnike, a sam je pisao i na francuskome, poput Rilkea i Eliota. To navodim samo kao mogućnost prestvaranja, a ne kao opravdanje svojih nedostataka.

Drugi ključ: ovi su mi prepjevi služili da što jasnije doživim dvosmisleno iskustvo o paradoksu kako ne samo da ne možemo nikada dohvatiti u prijevodu, ili prepjevu sve mogućnosti dekodiranja izvornika nego ne možemo, upravo kad pomislimo da nam je nadohvat, čak pouzdano znati ni što je izvornik. U svakidašnjem životu to se nikada ne postavlja kao problem. No, na području spekulacije izvornik je platonska ideja koju uvijek onečišćuje naša interpretacija. U tom je smislu upravo dragocjeno uvjerenje učenih muslimana da je sveta knjiga Kur'an neprevediva i da je izvornik u krilu Alahovu. Moji prijevodi nisu dostojni ovih uvida, ali mislim, ili umišljam, da s u meni pomogli da do njih dođem."

Ovih nekoliko riječi Grčićevih o suštinskoj neprevodivosti riječi i iskustava koja te riječi simboliziraju, među su ljepšim iskazima unutar hrvatskoga jezika na temu prevođenja, pa je ova knjiga vrijedna već i samo zbog njih. Sve drugo samo je dodatak toj dragocjenosti. Primjerice, "Molitva za Marilyn Monroe", slavnoga nikaragvanskog pjesnika i katoličkog svećenika Ernesta Carnedala, sljedbenika i sutvorca teologije oslobođenja, jedna je od ljepših duhovnih, kršćanskih i katoličkih pjesama našega doba, koju Grčić maestralno pohrvaćuje, a koja ovako u Markovoj izvedbi završava: "Gospodine, tko god bio/ onaj koga je ona htjela zvati,/ ali nije (možda to uopće nije bio nitko/ ili je bio netko izvan telefonskog imenika Los Angelesa),/ gospodine ti slušalicu podigni."

A u toj pjesmi je stih, koji je najbolje ostaviti za kraj našeg teksta o knjizi Marka Grčića: "Bila je gladna ljubavi, a mi smo je kljukali umirujućim sredstvima." Smisao prevođenja u tome je da ovakav stih i rečenica budu izgovoreni na meterinjem jeziku. Time se širi iskustvo tog jezika, a mi, njegovi govornici, postajemo plemenitiji, možda čak i bolji ljudi.