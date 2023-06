Nina Violić bila je lezbijska ikona: 'I danas me žene zovu i govore da su držale moju sliku na zidu'

Iza nas je druga emisija 'U povjerenju by Neven Ciganović', a voditelju Nevenu Ciganoviću nakon bivšeg predsjednika Stipe Mesića u goste je stigla kazališna, filmska i televizijska glumica Nina Violić. Nina je Nevenu otkrila brojne zanimljivosti iz karijere, ali i privatnog života. Prisjetila se i uloge u filmu 'Fine mrtve djevojke' autora Dalibora Matanića koji tematizira lezbijsku ljubav, malograđansko licemjerje, nasilje nad manjinama. Film je objavljen 2002. godine, a Ninu i danas mnogi pamte po ulozi Marije. Nevena je zanimalo i tko se bolje ljubi Olga Pakalović s kojom je Nina izmjenjivala poljupce u filmu 'Fine mrtve djevojke' ili pak Sara Stanić s kojom se za potrebe filma ljubila u filmu 'Lavina' iz 2017. godine.

- Ne znam ti to reći, ne sjećam se više, ali bili su to lijepi poljupci - rekla je Nina i dodala da ju nitko nakon uloga nije u javnosti 'lezbačom' iako je to jako priželjkivala.

- Bila sam ikona lezbijskih caffe barova i danas mi se znaju s vremena na vrijeme javiti neke lezbijke i reći da su držale moju sliku na zidu. S mojim likom su se ljudi dosta povezali, nakon toga sam vodila i Gay Pride - rekla je Nina Violić.

Otkrila je tako, između ostalog, i zbog čega nikada nije glumila u sapunicama. - Jedno vrijeme su me stalno zvali, a sada me više nitko ne zove. Mene je to bilo strah raditi, u profesionalnom smislu... Za glumca je to užasno za**** posao jer imaš za snimiti 10,15 scena dnevno, nitko se tu ne bavi glumom, to je baš "rokanje" i kad netko od glumaca snima sapunicu onda često kažemo da je u rudniku šest mjeseci ili koliko se već snima - rekla je Nina Violić tijekom svog gostovanja u novoj emisiji Večernjeg lista. Otkrila je Violić i je li ikada bila ljubomorna na kolegice, ali i je li se ikada susrela s optužbama da je neku ulogu dobila preko kreveta.

VEZANI ČLANCI

Ciganović je porazgovarao i s glumcem Asimom Ugljenom s kojim je prokomentirao aktualnosti sa showbiz scene. S Ugljenom je razgovarao o pojmu ljepote, ženama u zrelim godinama na naslovnicama magazina, kampanji poznatog modnog brenda koja je podigla puno prašine. Otkrio mu je Asim i bi li i sam odjenuo ženski kupaći kostim, a dotakli su se i teme koriste li poznate osobe povremeno svoje zdravstvene dijagnoze i poremećaje za samopromociju ili doista žele ukazati na problem koji imaju kako bi pomogli drugima.