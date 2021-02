Nikolina Ristović u suzama: Nekoliko desetaka minuta dijelilo nas je od smrti

Lakše mi je da ja odem s vlastitom prolaznošću, smrću, ali da život šestogodišnje djevojčice bude prekinut radi takve banalne greške mi je teško prihvatiti, rekla je kroz suze za RTL Direkt Nikolina Ristović nakon što su se ona i njezina kći otrovale ugljičnim monoksidom u njihovom stanu u središtu Zagreba.

Nju je sa subote u nedjelju u noći probudilo povraćanje njezine kćeri pa je nazvala supruga.

– Ja sam mu, on je poslije rekao, neuobičajeno mirnim glasom pričala kako Una jako povraća i boli je glava i kako mene isto, meni se povraća, i boli me glava i zlo mi je, ali ću ja sada poći spavati i sve će biti ok – ispričala je TV voditeljica.

Njezin suprug Vidoje iz Beograda je alarmirao prijatelje koji su potom provalili u stan.

– Riječ je bilo od nekoliko desetaka minuta koje nas je dijelio do smrti. Koncentracija je bila toliko velika u stanu da ne bismo preživjeli – kazala je.

U stan se još nisu vratile, spavaju u hotelu, a kaže da se vratiti neće te nakon potresa i ovog incidenta traži novi dom.

– 'Ja to zaista povezujem s radovima koji se agresivno odvijaju na kući i puno vibracija, puno rušenja zidova i obijanja fasade i baš na zidu gdje smo mi je taj spoj odnosno spoj bojlera i cijevi, ja bih to povezala sa time – rekla je Nikolina Ristović.