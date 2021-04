Neven i Samanta ratuju na Facebooku: 'Ostavila si nered i zaštopala WC'

Neven Landek, farmer ovogodišnjeg izdanja RTL-ovog showa "Ljubav je na selu" najviše se zagrijao za farmericu Samantu, no sudeći po društvenim mrežama njihova ljubav nije zaživjela nakon završetka snimanja, pišu 24 sata. Njih dvoje ovih dana ratuju na društvenim mrežama, pa su ispod jednog statusa na Facebooku jedno drugom uputili brojne uvrede.

Samanta je na svom profilu stavila objavu o kuhanju, a on joj je poručio da bolje nauči sama kuhati.

- Kuhati znam vrlo dobro, ali rijetki imaju priliku to probati jer je djelo mojih ruku djelo bogova, odgovorila mu je Samanta, no farmer je nastavio.

- Kad je bila kod mene nije bila ni blizu kuhinje, tražila je da sve napravi netko drugi i posluži je, odgovorio je jednom komentatoru a Samanta je napisala kako je nesposoban da sam očisti kuću, te kako mu u tome uvijek netko drugi pomaže.

- Priznajem, ali ja to ne stignem jer radim dokasno, a dok nahranim životinje već je deset navečer. Ti si samo na mobitelu, tako da nemaš nikakav izgovor. Kako si samo neuredna bila, koliko si smeća ostavila umjesto da si počistila za sobom, užas... I WC školjku si mi zaštopala, a ove dvije su bile uredne, napisao je Neven referirajući se na Vjeranu i Marijanu.

- Ja zaštopala WC, o čemu ti pričaš? Ta školjka se zaštopala zbog tebe, jer si uzeo onaj neki ogroman papir koji uopće nije za to predviđen i onda su ljudi to bacali unutra. Bio si nesposoban kupiti normalan toalet papir, odgovorila mu je Youtuberica. Landek je na to odgovorio kako Samanta odbija priznati neke stvari, a ona mu je poručila kako nije normalan i nakon toga obrisala raspravu. No, screenshotovi su se pojavili na stranici "Dnevna doza Ljubav je na selu".

