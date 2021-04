Naš modni stilist napravio je veliki životni zaokret i sada ima farmu sa 37 životinja

Modni stilist Viktor Drago u zadnje vrijeme posvetio se farmi životinja u Zagorju gdje je udomio 37 životinja i pružio im je siguran dom i spasio ih je ili od loših vlasnika ili od loših životnih uvjeta te na njegovoj farmi ima svih vrsta životinja.

- Kod nas ne postoji nervoza između različitih vrsta, svi su dio istog čopora i zanimljivo je gledati kako komuniciraju - govorio je Viktor gostujuću u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma". Televizijsku ekipu ugostio je na svojoj farmu u Zagorju i upoznao ih je sa svojim životinjama i predstavio im i svinju Mici koja je mezimica farme.



- Pokušavam postići jedan balans, dati životinjama koje su odradile svoj vijek još jednu priliku za jedan dobar kvalitetan život u slobodi bez ikakvih zaduženja osim da budu slobodni i ne moraju ništa raditi. - opisao je Viktor što mu je bio motiv i želja kad se posvetio spašavanju životinja koje su drugi već otpisali. Ovu priču započeo je Viktor oko Božića kada su k njemu došle kobile Batista i Gaetana koje od milja zove Bata i Đeta.

- One su veteranke iz Lipika iz ergele. One su kobile koje su pomogle održanju pasmine. Imamo i šeficu Jurku alfa ženku karakterom je najjača i došla je iz zadarskog zaleđa, a Zero je naš alfa mužjak - upoznao je tv ekipu i gledatelje sa svojim konjima i otkrio koliko ga je život na selu promijenio. - Ne uzimam život više tako dramatično, pogotovo ne one stvari za koje ljudi misle da čine život. To je sve u stvari jako prolazno. Bitno je uživati u ovom trenutku sada, i ne zaboraviti da su najbolje stvari u životu besplatne.

