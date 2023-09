Neda Ukraden javila se u opuštenom izdanju i pokazala kako uživa uz plodove iz rodnog kraja

Pjevačica Neda Ukraden na svom je Instagram profilu objavila fotografiju iz vlastite kuhinje koju je uredila u modernom bijelom tonu. Ispred nje se nalazila velika kašeta s ubranim grožđem, a otkrila je da je ubrano u njenom rodnom imotskom kraju.

- Ja sam spremna! Idemooo! Uz Kujundžušu iz zavičaja, napisala je Neda pokraj fotografije.

Neda je nedavno proslavila 73. rođendan i ušla u novo životno razdoblje, a za Inmagazin otkrila je što misli o tituli najzgodnije bake Balkana.

- Ono što je bitno to je to neko duhovno zdravlje. Pazite možete biti utegnuti kao struna i vrlo nesretni i onda vas ta nesreća ozlojađenost ždere, jede, pravi vam, ne samo bore, nego vam pravi jednu nezdravu kemiju u organizmu. I to je moja poruka svim ženama, pogotovo ženama jer od nas se traži mladost pod svaku cijenu. Mislim da zrelost donosi jedan ljepši, normalniji, miriniji život, sve to što je u mladost must be, must have. To kad si zreo da izvagaš, možeš da izvagaš i kažeš pa baš i ne moram ja to jel, kazala je Neda i dodala kako bi voljela da je u biografskom filmu glumi Nina Badrić.

- Pa Nina mi je prvo draga osoba, drugo mislim da onako baš fizički sličimo, bar to lice. Mislim da bi ta fizička podudarnost bila skoro idealna, smatra Neda.

Rusi su željeli kupiti njezinu kuću u Boki Kotorskoj, no odbila ih je.

- Pa znate što, ja sam to napravila dok sam se zabavljala s Jeleninim tatom, mojim bivšim suprugom koji je po majci porijeklom iz Lepetana. Ona je naravno užasno vezana bila za oca i ona je kao dijete zavoljela sve to skupa, otkrila je Neda.

Isticala je da traži idealnog supruga, a evo koje bi kvalitete trebao imati i traži li ga još.

- Ja ističem stalno da ja ne tražim idealnog supruga jer takav sigurno ne postoji. Jer ja sam nažalost ona vrsta žene koja kad ima svog čovjeka, za koga misliš to je to, onda je to davanje baz zadrške. Onda je to najljepše jelo, najljepši tanjur, najljepša čaša, serviranje, nije to često ni prepoznato ni uzvraćeno. Što bi rekla moja baba žali Bože truda, zaključila je.

