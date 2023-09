Glumica (41) čeka dijete s 15 godina mlađim, a sada je sve iznenadila kreacijom u kojoj je stigla na crveni tepih

Trudna glumica Sienna Miller (41) ovih je dana privukla pozornost svojim pojavljivanjem na modnoj manifestaciji Vogue World: London koji je cijenjena modna urednica Anna Wintour organizirala uoči Londonskog tjedna mode. Riječ je o događaju koji se još naziva i "britanskom Met Galom" pa ne čudi raskoš kreacija koje su viđene na crvenom tepihu. U zanimljivoj kreaciji crvenim tepihom prošetala je Sienna Miller koja je za tu priliku odjenula couture kreaciju s potpisom talijanskog brenda Schiaparelli, a u prvom planu bio je njezin poveći trudnički trbuh.

Miller je vijest o trudnoći potvrdila tijekom odmora na Ibizi kada je prvi put u javnosti snimljena s trudničkim trbuhom. Filmska zvijezda već je majka 10-godišnje djevojčice Marlowe koju je dobila sa svojim bivšim Tomom Sturridgeom, a trenutačno je u vezi s 26-godišnjim Olijem Greenom. Da su u vezi potvrdili su u veljači 2022. godine.

Foto: profimedia

Za medije je ranije otkrila da bi rado imala još jedno dijete. - Rado bih imala još djece. Voljela bih to i za svoju kćer. Mislim da bih bila otvorena i za brak - rekla je za medije. U to vrijeme bila je u vezi s Lucasom Zwirnerom, no ta veza nije potrajala.

Inače, britanska glumica Sienna Miller komentirala je prije nekoliko godina da nije bila spremna za slavu koja je uslijedila nakon što se 2004. godine pojavila u filmu "Layer Cake" s Danielom Craigom.

VEZANI ČLANCI:

– Bila sam tako naivna, mlada i imala tek 21 godinu. Nisam bila zelena kao trava, nipošto nisam bila nevinašce, no imala sam vjeru u dobrotu i ljude. Bila sam vrlo otvorena i to me odvelo u razne situacije koje su mi se obile o glavu – kaže 32-godišnja glumica.

Iako uspješna glumica, zbog svog privatnog života počela je sve teže dobivati uloge. – Postalo je teško dobiti ulogu koju sam htjela, ako mogu biti iskrena. Iako su me voljeli u Hollywoodu, bila je to čudna situacija. Sabotirala sam puno toga, spalila mnogo mostova. Nikad me nije bilo briga što tko kaže – objašnjava.

Glumica je ranije uzela trogodišnju stanku od glumačkog posla. – Namjerno sam nestala. Bila mi je muka od same sebe, od te percepcije mene. Osjećala sam se tako prljavo – izjavila je jedom prilikom Sienna.

Info - Sienna Miller est enceinte de son deuxième enfant - Sienna Miller et son compagnon Oli Green en tribune lors de la demi-finale simple messieurs Nadal contre Zverev aux Internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 3 juin 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage Sienna Miller and Oli Green in the stands during the French Open 2022 at Roland Garros in Paris, France on June 03, 2022. Photo: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE/BESTIMAGE Foto: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE/

VIDEO Lana Jurčević se ponovno javila iz bolnice, ovaj put uz lijepe vijesti: 'Nakon naše male borbe'