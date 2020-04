Neda Ukraden iz izolacije: 'Raspast će se 60 posto brakova jer mnogi imaju ljubavnice'

Pjevačica Neda Ukraden (69) nalazi se u samoizolaciji i revnos e pridržava mjera zaštite od koronavirusa. Kako je kazala za expresstabloid, donedavno je živjela sa svojom kćeri, zetom i troje unučadi, a nakon dolaska epidemije otišla je u stan kćeri Jelene.

- Kada se sve ovo uozbiljilo, postalo dramatično, evidentno da to neće samo biti dva do tri slučaja, onda sam shvatila da moram, i zbog sebe i zbog njih ići na jedno sasvim odvojeno mjesto. Pokupila sam neke neophodne stvari i otišla u jedan naš mali, jednosoban stan, a to je stan moje kćeri Jelene. Pridržavam se uputstva, sama vidim da je ovo jedna zaista ozbiljna situacija, u kojoj se moramo ponašati odgovorno. Sada imam vremena da čitam knjige, tu su naravno i telefoni, televizija, informiram se o svemu, trudim se biti u toku svih informacija, koje su nažalost sve dramatičnije i dramatičnije. Ovaj virus ne štedi nikoga, ni bogate , ni siromašne, svaki narod je pogođen. Dakle ova bolest ne bira nikoga - kazala je Neda koja je savjesna, pa ne ide iz stana, a redovito se čuje s brojnim prijateljima.

- Mislim da će se nakon smirenja ove situacije 60 posto brakova raspasti. Mnogi će poludjeti u čangrizanju, u zatvorenom prostoru, jer su upućeni jedni na druge, a nemaju dobru međusobnu komunikaciju. Njima je to gore od koronavirusa. Svakom je potrebna podrška, njega, ljubav, ali takvih je jako, jako malo. Mnogi od njih imaju neke paralelne živote, ljubavnike, ljubavnice. E njima je sada najteže. Meni je bolje ovako samoj, već da me neko davi, a ko nije vrijedan moje ljubavi - iskreno će Neda koju ova situacija financijski ugrožava.

- Meni je do sada već otkazano deset koncerata, zatvorili smo dječju igraonicu u Beogradu, imali smo desetak zaposlenih ljudi. Uvijek su pjevači bili slobodni strijelci, ali svi mi imamo neke obaveze. Ja sam uvijek u nekim kupovanjima, investicijama, ne držim pare u slamarici. Želim da svojoj kćeri, zetu, unucima ostavim nešto. Da ne bude samo, bila jednom jedna Neda koja je samo pjevala, otišla je, a ništa nije ostavila. Neka me moja djeca pamte ne samo po pjesmi, već i po onome što sam im ostavila. Ja sam neko ko se jako ponosi svojom obitelji. Oni su mi i lijek, terapija, podižu mi moral - zaključila je Neda.