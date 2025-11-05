Čim se pojavila na glazbenoj sceni, bilo je jasno kako Nika Turković nije ime koje će biti sporedni lik u stvaranju novog glazbenog vala, svojim interpretacijama i skladbama jasno je dala do znanja kako će biti jedan od glavnih graditelja. Iz godine u godinu sa svakom novom pjesmom Nika nam dokazuje svoju autorsku zrelost i snagu, a njezin novi album "Brze suze" sredinom lipnja je uhvatio prvo mjesto top liste najprodavanijih izdanja u Hrvatskoj što dovoljno govori koliko publika žudi za ovakvim izričajem. Nikina publika će 15. studenog u Boogaloou imati priliku uživo čuti njezin novi materijal, koji je kod kritičara prošao s lijepim ocjenama, a na koncertu će biti i starih i dobro poznatih hitova. Nika nam se rado odazvala na razgovor i bez zadrške pričala o tome kako su nastale pojedine pjesme s novog albuma, otkrila nam je i kakva je kada je zaljubljena, opisala nam je i svoj glazbeni rast tijekom godina te je svojim obožavateljima dala naslutiti kakva ih glazbena poslastica očekuje sredinom studenog u Boogaloo.

Pjesma "Dovoljna" peti je singl s vašeg albuma "Brze suze", što za vas osobno znači ta pjesma i kako je nastala?

Jako volim ovu pjesmu i baš sam sretna što je i ona dobila svoj spot, jer otkako je album izašao, definitivno je među najslušanijima. Pisala sam ju s Valneom Bulić i Ivanom Pešutom i mislim da je ona bila posljednja koju sam završila na albumu, pa je tako i stih koji sadržava ime albuma "brze suze" upravo u njoj. Rekla bih da ona baš dobro prikazuje smjer u kojem idemo i kakvu glazbu trenutačno jako uživamo raditi i zato mi i jest tako draga.

Pjesma se bavi temom toksične veze, jeste li pri pisanju crpili inspiraciju iz osobnog iskustva ili je riječ o univerzalnijoj priči?

Mislim da smo se svi nekad susreli s ovom temom, možda ne iz prve ruke, ali smo zasigurno svjedočili nekim sličnim stvarima u svojoj okolini. Ne volim previše nametati svoj narativ, volim da si slušatelji sami kroje priču, pa bih pri tome i ostala.

Rekli ste da ti vam je ovo "najdraži spot do sada". Što ga čini posebnim u odnosu na prethodne?

Ovaj spot je prvi za koji sam pisala scenarij u cijelosti, uz naravno budno oko mog Benjamina Strikea, tako da mislim da mi je najdraži jer sam imala cijelu priču u glavi, od početka do kraja, što mi se rijetko baš dogodi. Jako mi je bilo bitno da su sve boje, interijer i eksterijer, moda, kose, dodatci; na mjestu, pa mi je baš zato bilo super vidjeti točno to što sam zamislila - i u stvarnosti. Veliko hvala cijeloj predivnoj ekipi koja je radila na ovome.

Album "Brze suze" opisujete kao "pop-rock priču punu emocija", kako biste saželi bit ovog albuma?

Točno tako kako se i zove; mislim da je to album za brzinsko plakanje, bilo da se radi o onom sretnom ili ipak tužnijem; svakako je album kroz koji prođu različite razine emocija koje su pročišćene suzama. Nekako, isplačeš se, obrišeš se i idemo dalje. Tako sam ga pisala i tako ga doživljavam kad ga slušam danas.

Opisali ste i kako su "Brze suze" zapravo kratki, ali intenzivni ispadi emocija, jeste li u pisanju stvarno prolazili kroz takve trenutke?

Mislim da nisam više nužno u pisanju, ali definitivno jesam u proživljavanju nekih od ovih priča. Kad sam ih uzela prepričavati, to je već bio onaj dio kad sam objektivna i mirna, kad se tome mogu smijati i biti sarkastična, ali definitivno su neke od tih priča baš bile jako emotivne i bile su im potrebne brze suzice da se lakše prežive.

Vaše pjesme spajaju melankoliju i snagu, koliko vam je važan taj balans između ranjivosti i moći?

Što sam starija, to mi je važnije da bez obzira na to koliko mi je nešto tužno za pisati, pjevati, stvarati; uvijek mora imati neki sretan kraj ili svjetlo na kraju tunela. Postala sam čak i opsjednuta da svaka pjesma mora na kraju imati bar neki mali komadić osnažujućeg momenta, što za one koji slušaju, tako i za mene samu. Onda kad preslušavam te svoje i starije pjesme, shvatim koliko sam nekad bila "tužna curica", a koliko danas kroz sve gledam malo pametnije i snažnije. To mi je dosta kul dio cijelog ovog procesa.

Kad pogledate unatrag, od pjesme "Gledaj me" do "Dovoljne", kako biste opisali svoj osobni i glazbeni rast?

Nekako mislim da sam sve to ja, ali da sad malo ugodnije plivam u ovim vodama. Mislim da sam pronašla još malo više sebe kao osobe, a onda automatski i kao neke umjetnice. Kako rastemo i mijenjamo se na bolje (nadam se), tako se i sve oko nas mijenja, pa tako i naš rad. Svakako jednako volim i "gledaj me" eru, kao i ovu u kojoj se trenutno nalazim, samo mislim da je ovo malo više "ja" danas.

Sudjelovali ste kao članica žirija showa "Superstar", što vam je donijela ta uloga i je li bilo teško donositi odluke o sudbini natjecatelja?

Ne bih se baš tako opasno izrazila, nadam se da nisam zaista donosila odluke nio čijoj sudbini, niti bih tako nešto htjela, ali moram reći da mi je iskustvo istodobno bilo prekrasno i nekad jako izazovno. Ja sam dosta emotivna i teško podnosim kad je bilo tko tužan, nezadovoljan ili razočaran, tako da su mi ti momenti znali biti baš teški na srcu; ali gledanje ljudi koji pjevaju danonoćno, upoznavanje tih prekrasnih klinaca i gledanje kako otkrivaju svoje vlastite talente pred vašim očima je doista prekrasno iskustvo i beskrajno sam na toj prilici zahvalna.

Čiju glazbu slušate kad želite plesati po stanu, čija glazba vas smiruje, i uz čije melodije plačete?

U zadnje vrijeme plešem isključivo na Luzere, Renee Rapp i Sabrinu Carpenter, smiruje me Gracie Abrams, a uvijek plačem na "Suze u očima" od Buč Kesidija.

Koliko vam je važan vizualni dojam i kakvu poruku šaljete svojim modnim odabirima?

Jako volim da mi svaki aspekt priča neku priču, ali nisam sigurna imam li "poruku" koju šaljem. Volim da to sve skupa prati ono što ja nekako jesam iznutra, kakvu glazbu trenutno slušam/ radim i da to sve skupa nekako ima smisla. Uvijek mi je ta moda bila zabavna, sad sam možda u nekoj fazi da mi je okej da se s njom više igram, a da sam manje 'na sigurno', ali uvijek mi je najvažnije da se u tome super osjećam.

Studentske dane ste proveli u Londonu, kakva sjećanja nosite iz tog perioda i je li London grad u kojem biste mogli živjeti?

London je jedan od mojih omiljenih gradova na svijetu, ali nemam se više tamo želju vratiti na taj način. Rado ga posjetim, naučio me brojnim stvarima i sigurna sam da sam upravo radi tadašnjih iskustava takva kakva jesam, tako da sam na tom iskustvu zauvijek zahvalna, ali mislim da sam svoje tamo odradila i to mi je u redu.

Je li vaše roditelje iznenadila odluka da budete glazbenica i koje vaše pjesme oni vole?

Mislim da nikog to nije pretjerano iznenadilo jer sam prije pjevala nego pričala. Rekla bih da moji uvijek jako vole "Boje".

Da kojim slučajem ova glazbena priča nije uspjela, čime biste se bavili, jeste imali plan b?

Ja sam završila MA iz kreativne ekonomije, tako da sam pri povratku s fakulteta započela rad u PR agenciji, gdje sam radila dvije godine, nakon čega sam radila u još jednoj agenciji i bavila se društvenim mrežama i kreativnim rješenjima za brendove. To je zapravo bio moj plan A; činjenica da sam simultano uz to ponovno počela raditi glazbu i odlučila ponovno pokušati je bio moj plan B. Ako uspije super, ako ne, znam što radim dalje. I pri tome stojim i danas.

Postoji li ljubomore i dosta ega na našoj glazbenoj sceni, jeste li ikada to osjetili?

Ne bih rekla da sam u ovom novom valu naročito osjetila nešto negativno od ikoga; mislim da su svi ljudi na svom mjestu, odlično guraju svoje stvari i podupiru se. S drugačijim ljudima na sreću, nisam okružena.

Koje glazbene albume, domaće i strane biste izdvojili u 2025. godini, koji su vas oborili s nogu?

Od stranog izdvajam Reneé Rapp "Bite Me" kao meni najbolji pop album ove godine, a od naših izdvajam Luzere čiji album "Depresija" mi je na repeatu od izlaska.

Da danas sretnete 11-godišnju Niku, kakav razgovor biste vodili s njom?

Samo se nadam da bi ona mislila da sam ja kul. Sve drugo je ona sa 11 imala dosta pod kontrolom koliko se sjećam. Možda bi joj sugerirala da prestane gristi nokte, ali nekako je i to s vremenom sama riješila.

Kakva je Nika Turković kad je zaljubljena i što vam je najbitnije da imate u partneru s kojim ste u vezi?

To bi možda bolje odgovorile moje prijateljice nego ja sama; ali mogu reći da mi je danas najbitnije da u odnosu imam mir i apsolutno stopostotno poštovanje. Što sam starija, to uviđam koliko mi je bitno da je u kući uvijek mir, poštovanje i ljubav, a onda možemo sve drugo.

U Boogaloo ćete 15. studenog održati koncert kojim promovirate novi album, što publika može očekivati od ovog nastupa, tko će vam biti gosti i kako teku same pripreme?

Evo upravo letim sa sastanaka gdje se dizajnira pozornica i cijeli scenarij, tako da sam baš uzbuđena i iskreno jedva čekam jer ponovno radimo nešto sasvim novo. Od gostiju ćemo imati neke koje svi već dobro poznaju, ali i neke potpuno nove kojima se jako radujem. Jedva čekam da zasviramo cijeli novi album kako treba i nadam se da će ljudima biti super.