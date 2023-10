Ne čudi da je serija hit! Daryl Dixon je odličan, tko se još sjeća Ricka Grimesa...

The Walking Dead: Daryl Dixon, AMC+

Suzdržali smo se kod Dead Cityja koliko god nas svrbjelo prokomentirati kako je glavni negativac tog spin offa, gori i od Negana, jedan Hrvat koji privlači zombije puštajući im Mišu Kovača. Iako se službeno novi spin-off najpopularnije zombie sapunice ne može gledati u nas, znamo da će se istinski fanovi Živih mrtvaca poput ovog autora snaći i pogledati seriju. A ima se što vidjeti! To je zaključak u kojemu nismo sami. Upravo je Daryl Dixon najviše ocijenjeni spin-off Živih mrtvaca do sada. A do sada ih se već nakupilo. Sasvim sigurno to ima veze i s popularnošću glavnog lika, Daryla, kojeg je Norman Reedus, koji ga tumači, strpljivo gradio od totalnog outsidera predodređenog da bude luzer pored dominantnog i zlog brata, pa do samozatajnog heroja koji će sve napraviti za zajednicu koja ga prihvaća. I pritom ne govori previše. Zato je bilo interesantno vidjeti kako će takav lik funkcionirati u svojoj seriji. Ispalo je odlično. Mora se reći kako je to prije svega zbog odlično osmišljene priče koja se odvija u Francuskoj, a onda i zato što se Darylu dalo više slobode pa tako i Normanu Reedusu koji je od svega napravio zaista dobar posao. Postapokaliptična Francuska u viđenju Roberta Kirkmana i ostatka ekipe Živih mrtvaca zemlja je koja je poklekla, ali se nije predala katastrofi, pa je i tamo dosta živahnih i kreativnih po pitanju preživljavanja, pa i u samom Parizu. Tako se ondje slučajno našao i Daryl koji bi se rado nekako vratio doma, preko bare, a to očito nije baš tako lako. I tako se snalazi, pronalazi saveznike, a oni su u jednom samostanu. Tamo je među redovnicama koje nekako odolijevaju u zidinama i Isabelle, a ona ima nećaka Laurenta koji je interesantan jer je rođen od zaražene majke. I to ga čini interesantnim mnogima te ga treba prebaciti u najbolje ruke. Zanimljivo je kod ove serije što praktično nema motornih vozila već se uglavnom voze kočijama, kao da smo u srednjem vijeku, pa je tako nekako oblikovana i oprema serije. Vatrenog oružja isto je malo, a i vremešna su – muskete i slično, pa je Francuska doista kao bačena u doba revolucije. Većina su glumaca Francuzi, tako da je i s te strane sve “autentično”. No, priča i atmosfera u kombinaciji s dinamikom gdje se likovi više bore protiv živih nego protiv hodajućih mrtvih doista su učinile Daryla Dixona jedinstvenom serijom u svemiru Živih mrtvaca. Plus pokoja anegdota kad se ekipa kreće po groblju Père Lachaise pa nabasa na grob Jima Morrisona. I nitko više nema pojma tko je on bio, osim Daryla. Nije nimalo čudno što je ljudi toliko gledaju, Daryl Dixon je odličan. A tko se još sjeća Ricka Grimesa..

Kleopatrina tajna grobnica, Viasat History

Grobnica legendarne kraljice fascinacija je generacija. U posljednje se vrijeme opet pojačano tvrdi kako, evo, samo što je nisu pronašli, no ipak još ništa. Ova četverodijelna dokumentarna serija pokazuje i suvremene tehnologije koje se koriste u toj potrazi, sve na originalnim lokacijama koje su same po sebi zanimljive vidjeti na televiziji. Ovdje se spekulira kako je Kleopatra pokopana u staroegipatskom gradu Taposiris Magni, 50 kilometara zapadno od Aleksandrije, u sustavu tunela dugom nekoliko kilometara ispod hrama posvećenog Izidi. Bila je to jedna od najpopularnijih božica egipatskog panteona, a predstavljala je žensku moć, majčinstvo i dinastički legitimitet, pa se Kleopatra često poistovjećivala s njom. Stoga je moguće da je kraljičino tijelo položeno ispod Izidina hrama. Pri dokazivanju te teorije istraživačica Kathleen Martinez otkrila je 21 grobnicu, a da se nije približila stvarnoj lokaciji Kleopatrina groba. A možda je to ipak bila Aleksandrija koju su poharale brojne prirodne katastrofe pa je možda grobnica i izgubljena.

Beckham, Netflix

Preporučit ćemo unaprijed dokumentarnu seriju o Davidu Beckhamu koja se prikazuje na Netflixu u četiri dijela i to iz više razloga. Beckham je prilično izniman primjer nastajanja sportske i kulturne ikone, kao i ikone stila na globalnoj razini pa je svakako zanimljivo vidjeti bilo kakav dokumentarac u kojemu je kamerama dopušteno ući u intimu njegova privatnog života u kojem je, jasno, također slavna spajsica Victoria. A onda je tu i potpis intrigantnog američkog filmaša Fishera Stevensa i Johna Battseka koji također ima interesantnu biografiju. Riječ je o dvojici čijim bismo životima i bez Beckhama popunili ove stranice. I onda je tu činjenica da je Beckham jedan od vlasnika Intera Miami, američkog kluba europskog nogometa u koji je došao igrati Lionel Messi. Dakle, ne treba bježati od toga da ovdje vjerojatno ima i malo marketinga, ali koga briga, dobra nogometna priča uvijek se može pogledati. A ona o Davidu Beckhamu teško može biti loša i ovdje su je obećali ispričati cjelovitu. Hajdemo je pogledati!

Dungeons & Dragons: Čast lopova, SkyShowtime

Film rađen po popularnoj igrici, još jedan u nizu, Postigao je dobar rezultat kao film, kao blockbuster nešto manje iako je ostao u okvirima solidno profitabilnog uratka. Želimo reći, može se pogledati pa ako doma imate i kakav kvalitetniji televizor pa onda još i zvučni podsustav, možda i nećete toliko žaliti što ga niste vidjeli u kinu. Priča o šarmantnom lopovu i skupini neočekivanih pustolova koji se upuštaju u spektakularnu pljačku kako bi povratili izgubljenu relikviju solidno je izveden s mnoštvom vizualnih efekata koji su zaista atraktivni. Tu je i Chris Pine – interesantno, neki dan smo ga vidjeli u jednom ranijem filmu s koliko-toliko ozbiljnom ulogom – i da, ovdje je njegovo prirodno okruženje. S njim su još i Michelle Rodriguez te Hugh Grant koji je očito neuništiv, otporan na sve što ga je do sada snašlo pa je čak i ikona u nastajanju. Poput Iana McShanea. Ili ipak ne... Kako god, film je odlična zabava za subotnje popodne i to za cijelu obitelj bez dobnih ograničenja.