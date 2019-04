Navršio je 82 godine i dalje radi od jutra do večeri!

Na samom početku Ulice Augusta Cesarca s pogledom na zagrebačku katedralu prije gotovo dvije godine otvoren je Jazz i cabaret club Kontesa. Spustimo li se niz hodnik obljubljen ogledalima i rasvjetom koja šalje Gatsby vibru, naići ćemo na svevremenskog pjevača i umjetnika Miru Ungara (82) koji u prvom jazz-klubu u metropoli uspješno spaja cabaret i jazz-točke. Klubom upravlja Gradsko kazalište Komedija, a 19. prosinca 2017. godine otvorio ga je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

– Poslije mog koncerta za 60 godina karijere, Milan mi je prišao i rekao: “Miro, otvaramo kabaret-klub. Imamo prostor, uredit ćemo ga. Ti ćeš biti voditelj” – prepričava svestrani Ungar, čija je supruga Sara spremno preuzela posao vođenja programa kluba, a njemu se kao umjetnički ravnatelj pridružio Matija Dedić. Dvojac tako osmišljava i sudjeluje u bogatom programu u kojem često gostuju najpopularniji jazzisti – nastupili su tako David Kikoski i Boris Kozlov, koji su osvojili Grammyja za jazz-albume, i George Cables, koji je nekoć svirao s kraljicom jazza Ellom Fitzgerald.



Kada je riječ o kabaretu, uvjet je samo jedan: raskoš! Vrhunske plesne točke u zanimljivim kostimima s perlama i volanima izvodi šesteročlani plesni ansambl, a tu su i steperi Sebastian i Brina iz Slovenije, koje je Miro prozvao “slovenski Ginger Rogers i Fred Astaire”. Njima se pridruže i trbušne plesačice te plesačica na šipki, i voilà – show može početi! Zasigurno da smišljati kabaretske točke nije lak zadatak. Treba “odgojiti” publiku za dvosatni program u kojem se javljaju plesno-pjevačke i stand-up točke, ali Miro nam tvrdi kako se posjetitelji rado vraćaju na iste predstave.



– Nama se publika često vraća. Prošle sezone jedan je gospodin deset puta zaredom gledao isti kabaret i nismo se mogli načuditi, ali to nam je i dokaz da smo ponudili nešto kvalitetno – ponosno kaže Miro, koji otkriva kako su u tijeku pripreme za njegov “Nice and easy” jazz-koncert tijekom kojeg ga prate članovi Jazz orkestra HRT-a Joe Kaplowitz, Marko Lazarić, Hrvoje Kralj i Davor Križić. – Svaki tjedan radim na novim kabaretskim točkama i dogovaram probe. Upravo nam u show ulazi nova pjevačica, Tena Vodopija, koja će izvesti dijelove mjuzikla “Chicago” – otkriva Ungar, koji s obzirom na životni tempo i sudjelovanje u svim predstavama, nimalo ne ostavlja dojam čovjeka u 80-im godinama. Upitali smo ga odakle mu toliko energije za sve njegove pothvate; za blještavilo na pozornicama i neumorno smišljanje zabavnog sadržaja s vrsnim umjetnicima.



– Znate što... u svemu mi pomaže moja lijeva i desna ruka, supruga Sara – otkrio nam je Miro bez razmišljanja kolika mu je ona podrška, a zajedno su već 18 sretnih godina. – Ona je osoba koja živi za to, našla se u tome i poznavateljica je umjetnosti – hvali je Miro i dodaje kako mu olakšava puno toga s tehnološke strane jer ima veće informatičko znanje od njega. Na prošlom “Chansonfestu” posvetio joj je pjesmu.

– Inače joj pišem pjesme i tekstove – otkrio je. Dok smo razgovarali, uočio je dvoje stranaca koji su gledali njegov plakat. Prišao im je i doznao da su Kanađani. Rekao im je da je to plakat za njegov koncert.

– Jeste li to vi?! Upravo sam rekla mužu da se čini jako zanimljivim i da zabilježi taj datum – rekla je Kanađanka, koja je obećala doći na ovotjedni koncert.



Osim kabareta u Zagrebu, Miro svake godine ima nekoliko koncerata diljem Hrvatske, a tu je i projekt “The Golden Sixties Revival”, u kojem izvodi pjesme legenda šezdesetih godina prošlog stoljeća: Louisa Prime, Neila Sedake, Cliffa Richarda, Elvisa Presleyja.

– Ja sam posljednji Mohikanac ove generacije koji se još nosi s nastupima – govori Miro. U klubu se izvode naizmjenično dva cabaret-showa. Jedan vikend publika gleda Cabaret à la Zagreb, čiji je Miro producent, režiser i voditelj. On odiše zagrebačkim štihom i sadrži songove iz “Gričke vještice”, “Crne kraljice” te “Tko pjeva zlo ne misli”, u kojem se pojavljuje i Bojan Jambrošić, sadašnji natjecatelj showa “Zvijezde pjevaju” – Bojan je sjajan pjevač i dobar performer. On je svestran, univerzalan...jako sam sretan što ga imam u showu – pohvalio je mladog kolegu Ungar, kojem je dodijelio ulogu Fulira u skeču “Tko pjeva zlo ne misli”, dok dobra Mirina prijateljica Radojka Šverko izvodi “Pjesmu kontese Nere” iz rock-opere “Grička vještica”.

S njima nastupa bivša dance-zvijezda i riječka pjevačica Nikita, koja pjeva u kolorature. Osim zagrebačkog kabareta, tu je i predstava “Idemo na Broadway”, koja je izvedena već 50 puta.

– “Idemo na Broadway” vikendima se izmjenjuje sa zagrebačkom predstavom i sadrži čak ariju iz Webberova “Fantoma u operi” – opisuje nam voditelj kojem je kabaret postao strast još 1958. godine kada je kao 21-godišnjak s 4M nastupio u kabaretu “Casanova” u Beču.

– To je tinjalo u meni otada! – otkriva uzbuđeno umjetnik koji je 2017. godine proslavio 60 godina karijere. Svoje dane počinje jutarnjim pregledom rezultata teniskih mečeva i čitanjem vijesti na portalima. Prati “Zvijezde pjevaju”, a podržava svog kolegu Bojana Jambrošića. Nekoć je sudjelovao u “Plesu sa zvijezdama”.

– Kada danas gledam “Ples sa zvijezdama”, vidim da je ova današnja ekipa vrlo kvalitetna. Moram istaknuti Slavka Sobina i Ivana Šarića, njih zaista mogu pohvaliti – kaže Ungar.

