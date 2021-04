Natjecatelj pao na naizgled jednostavnom pitanju o Hrvatskoj. Biste li vi znali ovaj odgovor?

Večerašnje izdanje kviza 'Tko želi biti milijunaš' otvorila je Ela Franić (52) iz Trogira koja je bez puno muke stigla do 11. pitanja za 125 tisuća kuna. Pitanje je glasilo: 'Koje je površinom najveće jezero koje je u potpunosti u jednoj državi?', a ponuđeni odgovori bili su A: Čad, B: Michigan, C: Bajkalsko jezero i D: Nyasa. Ela je na ovom pitanju odlučila potražiti pomoć od džokera zovi koji joj je savjetovao da je točan odgovor pod slovom C. Ipak, nije bio siguran pa je natjecateljica odlučila igrati na sigurno i otići kući sa 64 tisuće kuna. To se naposljetku pokazalo kao ispravan potez jer je točan odgovor bio pod B: Michigan.

Foto: HRT

Nakon Ele preko puta voditelja Tarika Filipovića sjeo je Ivan Ferenčak (47) iz Dugog sela. Ivan je do desetog pitanja potrošio sve džokere. Najviše problema zadalo mu je pitanje o Hrvatskoj za 64.000 kn. Pitanje je glasilo: 'Koje se naselje uzima kao granica Hrvatskog primorja i Dalmacije?', a ponuđeni odgovori bili su A: Tisno, B:Tribanj , C: Tuliševica i D: Turanj.

Foto: HRT Ivan se odlučio za odgovor Tuliševica iako nikada nije čuo za to mjesto. Kviz je napustio s 32.000 kuna jer se Tuliševica nalazi u općini Lovran, a naselje koje se smatra granicom Hrvatskog primorja i Dalmacije je Tribanj.

Posljednji večerašnji natjecatelj bio je student Matija Markulin iz Donjeg Dragonošca. Matija je do zvuka sirene koja je označila kraj ovotjedna izdanja kviza osvojio je 8000 kuna. Igru nastavlja u idućoj emisiji.

Foto: HRT

