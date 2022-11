Naša legendarna glumica zbog bolesti je deložirana iz stana, a već dvije godine živi u domu: 'Želim samo mir'

Legendarna hrvatska glumica Jadranka Matković (71) nakon brojnih životnih nedaća koje su ju zadesile svoj je smiraj, barem donekle, pronašla u domu za starije i nemoćne osobe u kojem živi protekle dvije godine. Kako trenutno izgleda život glumice koja iza sebe ima 26 televizijskih i čak 68 filmskih uloga Matković je otkrila u intervjuu nakon što je duže vrijeme nije bilo u javnosti.

- Nemam želja! Možda tek, kad bih se dočepala malo mira, nadolazeći blagdani bili bi savršeni - rekla je glumica za 24 sata. Otkrila je i da trenutačno sobu dijeli s cimericom, ali i da mašta o jednokrevetnoj sobi. Nudili su joj, kaže, jednokrevetni stacionar, ali on stoji 4000 kuna.

Prijatelji su joj savjetovali da to prihvati, no Jadranka kaže da si ga s 3400 kuna mirovine ne može priuštiti. Da može zaradila bi tih 600 kuna razlike, no posla u njezinoj branši, nažalost, više nema.

- Kad se nađeš u takvoj instituciji, ljudi te otpišu, nestao si iz javnog života. Gledam tko od starijih kolega uopće radi. Malo ih je. Bilo bi lijepo ponovno snimati, ali nisam sigurna koliko sam fizički spremna za tempo rada od jutra do mraka. Dugo sam izvan toga - govori glumica koja je svoje posljednje uloge odigrala u serijama "Nad lipom" i "Kud puklo, da puklo".

Prije dvije godine završila je u bolnici jer nije mogla jesti. Živjela je samo na vodi i spala na samo 39 kilograma. - S obzirom na zdravstveno stanje i moje godine, tražila je da me se prebaci u starački dom. Došla sam bolesna i smjestili su me u stacionar. Oporavila sam se, udebljala barem pet, šest kila, imam doručak, ručak, večeru... - govori Matković iza koje je doista težak život.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL 11.02.2017., Zagreb - Glumica Jadranka Matkovic."nPhoto: Davor Visnjic/PIXSELL

Svojedobno je deložirana iz stana u kojem je dugo živjela, a potom je otišla u podstanare jedva spajajući kraj s krajem. Prije pet godina cijelu Hrvatsku ganuo je apel Jadrankine prijateljice Tine Puhalo, kćeri Jadrankinog nekadašnjeg kolege glumca Vladimira Puhala, koja je na Facebooku pokrenula akciju za pomoć poznatoj glumici.

"Jadranku Matković znam onoliko koliko me sjećanje najdalje vraća u djetinjstvo. Bila je kolegica mog tate i naša susjeda u Utrinama. Iako samozatajna i uvijek u nekom svom filmu, prema nama djeci uvijek je bila srdačna i nasmijana. Jadranka je u Zagreb stigla iz Sarajeva. Svoje obitelji nije imala, a nije imala ni stalni angažman u kazalištu, koji je glumcima omogućavao određenu materijalnu sigurnost i stabilnost. Jadranka je cijelu svoju, više nego respektabilnu karijeru, bila slobodnjak. Wikipedija kaže da je odigrala 26 televizijskih i čak 68 filmskih uloga! Podatak o kazališnim ulogama nedostaje jer pouzdano znam da je i u kazalištu igrala, s obzirom da smo bile partnerice u Komedijinoj Muholovci. S godinama je teško oboljela. Bolest ju je dovela do deložacije iz stana i sada sa svojih 2600kn mirovine i 300kn pomoći, preživljava kao podstanar. Kažem, preživljava i to doslovno jedva jer kad plati stanarinu i režije, ostane joj cijelih 700kn za hranu i ostale troškove, odnosno 22,5 kn dnevno. To je razlog radi kojeg ovo pišem. Jadranka treba našu pomoć", napisala je Tina na svom Facebooku u veljači 2017. godine.

