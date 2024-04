Naša bivša misica doživjela drastičnu promjenu: Doktor je rekao da me ne želi vidjeti sljedećih 10 godina

Bivša Miss Supranational Hrvatske Eni Šukunda (33) pojavila se na humanitarnom šahovskom turniru poznatih održanom u zagrebačkoj konobi Maškalin i Lata, a sa svrhom pomoći dječjim bolnicama. Uz Šukundu, na turniru su sudjelovala brojna poznata lica iz svijeta sporta, glazbe, politike i drugih sfera javnog života, a Eni je i ovaj put iskočila iz mase u elegantnom bijelom odijelu. Fotografije možete pogledati u galeriji.

Nekadašnja missica se ponosi svojim estetskim korekcijama, a osim dijeljenja lijepih životnih trenutaka, svoje društvene mreže nerijetko koristi za obračune s neukusnim kritikama na račun njenog novog izgleda. Značajna vizualna promjena uslijedila je 2017. nakon osvajanja krune na izboru za Miss Supranational Zagrebačke županije.

Operacijske zahvate obavila je u Turskoj, nakon čega je na društvenim mrežama objavila snimku iz jedne turske klinike na kojoj je pokazala da je otišla korak dalje i napravila takozvane mačje oči, smanjila nos, povećala usne i grudi. Tim povodom oglasila se i za domaće medije.

- Napravila sam mid facelift, to je kao srednji facelift koji se preporučuje mladim ženama, ženama u srednjoj dobi za zatezanje crta lica. Napravila sam chick lift, cat eye i lip lift. Htjela sam samo vratiti crte lica koje sam imala u mladosti. Zbog pušenja, zbog teške šminke ranije, načina života... To sve nosi svoje, lice se opusti... Jedino je facelift u tom slučaju trajna pomoć - otkrila je za IN Magazin pa dodala:

- Prirodne! Prirodne! Ja sam samo podigla usnicu rezom, što je prirodno, tako da su moja puna usta koja svi ističu – moja usta. Sada sam zadovoljna svojim izgledom. Riješila sam devijaciju koju sam imala, što je najbitnije, i doktor je rekao: "Eni, ne želim te vidjeti sljedećih deset godina!" - ističe kako je svoj izgled dovela do savršenstva.

Podsjetimo, Šukunda je ranije ove godine ekskluzivno za Večernji list potvrdila da se razvela od 13 godina starijeg Miroslava Gavrilovića: - Istina je, razvela sam se. Zapravo još smo u procesu razvoda i ne znam koliko će to još dugo trajati, s obzirom na to da sada suci štrajkaju - otkrila je 33-godišnja manekenka koja se u svibnju 2021. godine udala za 13 godina starijeg Miroslava Gavrilovića.

Njihovu braku je došao kraj, a o razlozima razvoda Eni nije željela govoriti. Na društvenoj mreži Instagram napravila je ''čistku'' pa je izbrisala sve fotografije s bivšim suprugom, a i pomaknula je njegovo prezime. Za svog bivšeg supruga udala se samo godinu dana nakon zaruka. Ni ona, a ni tadašnji odabranik njezina srca tada nisu uspjeli sakriti emocije pa su im nakon sklapanja braka niz obraze potekle suze radosnice. Iz braka s Gavrilovićem nema djece, a 13 godina stariji suprug podržavao ju je u estetskim zahvatima.

