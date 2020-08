Nakon teškog razdoblja konačno sreća! Pjevačica i glumac dobili dijete, a svi komentiraju ime

Najzahtjevniji, ali najljepši zadatak je pred pjevačicom Katy Perry i glumcem Orlandom Bloomom nakon što im je na svijet stigla djevojčica Daisy Dove Bloom. Vijest o prinovi pojavila se na službenom Twitter profilu UNICEF-a čiji su Perry i Bloom ambasadori.

"Ispunjeni smo ljubavlju zbog sigurnog i zdravog dolaska naše kćeri na svijet", stoji u izjavi presretnog para koji je djevojčici nadjednuo ime Daisy (tratinčica) i Dove (golubica), a mnogi pratitelji raspravljaju o pozadini te odluke pa su složni da se radi o Katienoj pjesmi "Daises".

"Daisy (tratinčica) pjesma o hrabrosti i snazi, Dove (golubica) simbol mira, nade, hrabrosti i slobode. Evo zašto je Katy Perry snimila pjesmu Daisies", pišu tviteraši.

Par je u travnju saznao da će dobiti djevojčicu, a njihova ljubavna priča započela je 2016. godine. Zaruke su pale na Valentinovo 2019., a 2017. su imali kratak prekid zbog kojeg se pjevačica osjećala na rubu te je priznala kako je pomišljala na samoubjstvo.

Priznala je kako je prije tri godine, nakon prekida sa sadašnjim zaručnikom Orlandom Bloomom, bila u teškom psihičkom stanju i razmišljala je o samoubojstvu. Bio je to period u kojem je izdala i svoj novi album koji nije ispunio očekivanja i sve je to utjecalo na pjevačicu kojoj su se po glavi vrtjele jako crne misli. – Toliko sam dala se privatno i poslovno da sam bila na rubu nakon prekida s Orlandom, s kojim sada čekam bebu. Bila sam uzbuđena zbog novog albuma i na kraju se i taj san srušio i slomila sam se potpuno – izjavila je Perry. Dodala je kako joj je vjera pomogla da se vrati na dobar put i da opet počne cijeniti samu sebe. – Zahvalnost mi je spasila život i da nisam to pronašla u sebi, odala bih se vlastitoj tuzi i sigurno bih skočila u propast – rekla je pjevačica.

S glumcem Orlandom Bloomom mediji su je prvo povezivali u siječnju 2016. godine kada su ih zajedno snimili na dodjeli Zlatnih globusa, a da su zajedno, potvrdili su u svibnju iste godine kada su zajedno došli na filmski festival u Canessu. Prekinuli su u 2017. godini, ali nakon što su nekoliko mjeseci bili razdvojeni ipak su se pomirili i sada će do

biti i prinovu. Orlando je na Valentinovo 2019. godine zaprosio Katy s prstenom koji je navodno vrijedan pet milijuna dolara, a pjevačicu je zaprosio ispred cijele njene obitelji. Iz braka s manekenkom Mirandom Kerr glumac ima sina Flynna kojem je devet godina.